Laguerre_ROC - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

Emerald King , MTE&I

Der durch den Laguerrefilter geglättete ROC Indikator, gezeichnet als Farbhistogramm.

Indikator Eingabeparameter:

input uint vPeriod=5;                 // Periode
input double gamma=0.500;             // Mittelungsfaktor                
input double UpLevel=0.75;            // Überkauftlevel in %
input double DnLevel=0.25;            // Überverkauftlevel in %
input color UpLevelsColor=clrMagenta; // Farbe des Überkauftlevel
input color DnLevelsColor=clrMagenta; // Farbe des Überverkauftlevel
input STYLE Levelstyle=DASH_;         // Linienart des Levels
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;     // Linienbreite des Levels
input int  Shift=0;                   // Horizontale  Verschiebung des Indikators in Balken

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 12.10.2007.

Abbildung 1. Der Laguerre_ROC Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2106

