Laguerre_ROC - Indikator für den MetaTrader 5
726
Der echte Autor:
Emerald King , MTE&I
Der durch den Laguerrefilter geglättete ROC Indikator, gezeichnet als Farbhistogramm.
Indikator Eingabeparameter:
input uint vPeriod=5; // Periode input double gamma=0.500; // Mittelungsfaktor input double UpLevel=0.75; // Überkauftlevel in % input double DnLevel=0.25; // Überverkauftlevel in % input color UpLevelsColor=clrMagenta; // Farbe des Überkauftlevel input color DnLevelsColor=clrMagenta; // Farbe des Überverkauftlevel input STYLE Levelstyle=DASH_; // Linienart des Levels input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Linienbreite des Levels input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 12.10.2007.
Abbildung 1. Der Laguerre_ROC Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2106
