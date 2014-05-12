Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ShadeNY - indicador para MetaTrader 5
sx ted
Indicador de sesiones comerciales con el uso de los búfers DRAW_FILLING.
El indicador determina la amplitud del canal de ubicación de las sesiones en el gráfico, de acuerdo con los valores de los parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // Hora de comienzo de la sesión input Min StartMinute=M00; // Minuto de comienzo de la sesión input Hour EndHour=H13; // Hora de finalización de la sesión input Min EndMinute=M00; // Minuto de finalización de la sesión input uint Shift=0; // Desplazamiento del canal en horizontal en barras
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4 el 24.10.2007.
Figura 1. Indicador ShadeNY
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2096
