Autor real:

sx ted

Indicador de sesiones comerciales con el uso de los búfers DRAW_FILLING.

El indicador determina la amplitud del canal de ubicación de las sesiones en el gráfico, de acuerdo con los valores de los parámetros de entrada:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4 el 24.10.2007.

Figura 1. Indicador ShadeNY