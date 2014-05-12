CodeBaseSecciones
ShadeNY - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1207
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
shadeny.mq5 (8.45 KB) ver
Autor real:

sx ted

Indicador de sesiones comerciales con el uso de los búfers DRAW_FILLING.

El indicador determina la amplitud del canal de ubicación de las sesiones en el gráfico, de acuerdo con los valores de los parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;       // Hora de comienzo de la sesión
input Min    StartMinute=M00;     // Minuto de comienzo de la sesión
input Hour   EndHour=H13;         // Hora de finalización de la sesión 
input Min    EndMinute=M00;       // Minuto de finalización de la sesión
input uint   Shift=0;             // Desplazamiento del canal en horizontal en barras

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4 el 24.10.2007.

Figura 1. Indicador ShadeNY

Figura 1. Indicador ShadeNY

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2096

