CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Renko_v2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1772
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
renko_v2.mq5 (10.41 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

TrendLaboratory Ltd

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal Renko. Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia.

El color verde significará el crecimiento del activo, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Figura 1. Indicador Renko_v2

Figura 1. Indicador Renko_v2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2093

TrendTriggerMod_HTF TrendTriggerMod_HTF

Indicador TrendTriggerMod con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PrevDayAndFloatingPivot_HTF PrevDayAndFloatingPivot_HTF

Indicador PrevDayAndFloatingPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DarvasBoxes_System DarvasBoxes_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal DarvasBoxes.

ShadeNY ShadeNY

Indicador de sesiones comerciales.