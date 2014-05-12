Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Renko_v2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1772
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
TrendLaboratory Ltd
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal Renko. Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia.
El color verde significará el crecimiento del activo, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
Figura 1. Indicador Renko_v2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2093
Indicador TrendTriggerMod con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.PrevDayAndFloatingPivot_HTF
Indicador PrevDayAndFloatingPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal DarvasBoxes.ShadeNY
Indicador de sesiones comerciales.