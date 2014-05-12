Autor real:

TrendLaboratory Ltd

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal Renko. Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia.



El color verde significará el crecimiento del activo, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Figura 1. Indicador Renko_v2