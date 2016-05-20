CodeBaseKategorien
ShadeNY - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

sx ted

Der Indikator für Handelssitzungen der DRAW_FILLING Buffers verwendet.

Der Indikator bestimmt die Weite des Channels der Position der Sitzung auf einem Chart in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;       // Sitzung Beginnstunde
input Min    StartMinute=M00;     // Beginnminute der Sitzung
input Hour   EndHour=H13;         // Sitzung Endstunde 
input Min    EndMinute=M00;       // Sitzung Endminute
input uint   Shift=0;             // Horizontale Verschiebung des Channels in Balken

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.10.2007.

Abbildung 1. Indikator ShadeNY

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2096

