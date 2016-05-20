und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der echte Autor:
sx ted
Der Indikator für Handelssitzungen der DRAW_FILLING Buffers verwendet.
Der Indikator bestimmt die Weite des Channels der Position der Sitzung auf einem Chart in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // Sitzung Beginnstunde input Min StartMinute=M00; // Beginnminute der Sitzung input Hour EndHour=H13; // Sitzung Endstunde input Min EndMinute=M00; // Sitzung Endminute input uint Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Channels in Balken
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.10.2007.
Abbildung 1. Indikator ShadeNY
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2096
