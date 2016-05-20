Der echte Autor:



Der Indikator für Handelssitzungen der DRAW_FILLING Buffers verwendet.

Der Indikator bestimmt die Weite des Channels der Position der Sitzung auf einem Chart in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.10.2007.

Abbildung 1. Indikator ShadeNY