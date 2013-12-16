CodeBaseРазделы
ShadeNY - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

sx ted

Индикатор торговых сессий c использованием DRAW_FILLING - буферов.

Индикатор определяет ширину канала местоположения сессий на графике в соответствии со значениями входных параметров:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;       // Час начала сессии
input Min    StartMinute=M00;     // Минута начала сессии
input Hour   EndHour=H13;         // Час конца сессии 
input Min    EndMinute=M00;       // Минута конца сессии
input uint   Shift=0;             // Сдвиг канала по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4 24.10.2007.

Рис.1. Индикатор ShadeNY

