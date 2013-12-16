Смотри, как бесплатно скачать роботов
ShadeNY - индикатор для MetaTrader 5
3818
Реальный автор:
sx ted
Индикатор торговых сессий c использованием DRAW_FILLING - буферов.
Индикатор определяет ширину канала местоположения сессий на графике в соответствии со значениями входных параметров:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // Час начала сессии input Min StartMinute=M00; // Минута начала сессии input Hour EndHour=H13; // Час конца сессии input Min EndMinute=M00; // Минута конца сессии input uint Shift=0; // Сдвиг канала по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4 24.10.2007.
Рис.1. Индикатор ShadeNY
