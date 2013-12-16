Реальный автор:

sx ted

Индикатор торговых сессий c использованием DRAW_FILLING - буферов.

Индикатор определяет ширину канала местоположения сессий на графике в соответствии со значениями входных параметров:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4 24.10.2007.

Рис.1. Индикатор ShadeNY