Autor real:

sx ted

Indicador de sesiones comerciales, con la muestra de los cuerpos y las sombras de las velas de sesión obtenidas, usando búfers DRAW_FILLING.

El indicador determina la amplitud del canal de ubicación de las sesiones en el gráfico, de acuerdo con los valores de los parámetros de entrada:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color celeste o rosa, y la sombra adquirirá color verde o rojo, de manera análoga.



Figura 1. Indicador ShadeNY_candle