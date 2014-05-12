CodeBaseSecciones
ShadeNY_candle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
995
(21)
shadeny_candle.mq5 (11.59 KB) ver
Autor real:

sx ted

Indicador de sesiones comerciales, con la muestra de los cuerpos y las sombras de las velas de sesión obtenidas, usando búfers DRAW_FILLING.

El indicador determina la amplitud del canal de ubicación de las sesiones en el gráfico, de acuerdo con los valores de los parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;                            // Hora de comienzo de la sesión
input Min    StartMinute=M00;                          // Minuto de comienzo de la sesión
input Hour   EndHour=H13;                              // Hora de finalización de la sesión
input Min    EndMinute=M00;                            // Minuto de finalización de la sesión
input uint   Shift=0;                                  // Desplazamiento del canal en horizontal en barras

Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela adquirirá color celeste o rosa, y la sombra adquirirá color verde o rojo, de manera análoga.

Figura 1. Indicador ShadeNY_candle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2097

