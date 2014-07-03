CodeBaseSeções
ShadeNY - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1455
(30)
Autor Real:

sx ted

O indicador dos pregões de negociação que usa os buffers DRAW_FILLING.

O indicador determina a largura do canal de localização do pregão no gráfico de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;       // Hora inicial do pregão
input Min    StartMinute=M00;     // Minuto inicial do pregão
input Hour   EndHour=H13;         // Hora final do pregão 
input Min    EndMinute=M00;       // Minuto final do pregão
input uint   Shift=0;             // Deslocamento horizontal do canal em barras

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.10.2007.

Figura 1. Indicador ShadeNY

Figura 1. Indicador ShadeNY

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2096

