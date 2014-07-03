Autor Real:

O indicador dos pregões de negociação que usa os buffers DRAW_FILLING.

O indicador determina a largura do canal de localização do pregão no gráfico de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.10.2007.

Figura 1. Indicador ShadeNY