Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ShadeNY - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1455
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor Real:
sx ted
O indicador dos pregões de negociação que usa os buffers DRAW_FILLING.
O indicador determina a largura do canal de localização do pregão no gráfico de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // Hora inicial do pregão input Min StartMinute=M00; // Minuto inicial do pregão input Hour EndHour=H13; // Hora final do pregão input Min EndMinute=M00; // Minuto final do pregão input uint Shift=0; // Deslocamento horizontal do canal em barras
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.10.2007.
Figura 1. Indicador ShadeNY
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2096
O indicador implementa um sistema avançado usando o canal DarvasBoxes.Renko_v2
O indicador implementa um sistema avançado usando o canal Renko.
Um indicador dos pregões de negociação exibindo corpos e sombras definindo um tipo de candle do pregão.StepMA_v6.4_HTF
Indicador StepMA_v6.4 com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.