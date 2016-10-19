コードベースセクション
実際の著者：

sx ted

DRAW_FILLINGバッファを使う取引セッション指標。

この指標は、次の入力パラメータの値に応じてチャート上のセッションの場所のチャネルの幅を決定します。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H07;       // セッション開始時間
input Min    StartMinute=M00;     // セッション開始の分
input Hour   EndHour=H13;         // セッション終了の時間 
input Min    EndMinute=M00;       // セッション終了の分
input uint   Shift=0;             // バー単位でのチャネルの横シフト

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月24日にコードベースに公開されました。

図1　ShadeNY指標

図1　ShadeNY指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2096

