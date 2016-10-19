無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ShadeNY - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
sx ted
DRAW_FILLINGバッファを使う取引セッション指標。
この指標は、次の入力パラメータの値に応じてチャート上のセッションの場所のチャネルの幅を決定します。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H07; // セッション開始時間 input Min StartMinute=M00; // セッション開始の分 input Hour EndHour=H13; // セッション終了の時間 input Min EndMinute=M00; // セッション終了の分 input uint Shift=0; // バー単位でのチャネルの横シフト
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月24日にコードベースに公開されました。
図1 ShadeNY指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2096
