CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ShadeNY - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
851
Ranking:
(3)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: sx ted

El indicador de comercio sesiones.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7526

Fibs de Pivote Fibs de Pivote

Indicador Fibs de pivote

EMABands_v1 EMABands_v1

Indicador de bandas EMA v1.

StepSto_v1 StepSto_v1

Indicador StepSto_v1.

SuperSR 6 SuperSR 6

Indicador SuperSR 6.