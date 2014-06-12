真实作者:

sx ted

此交易时段指标使用 DRAW_FILLING 缓存区。

此指标按照以下输入参数判断图表上的时段通道宽度:

input Hour StartHour=H07; input Min StartMinute=M00; input Hour EndHour=H13; input Min EndMinute=M00; input uint Shift= 0 ;

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 24.10.2007。

图例 1. 指标 ShadeNY