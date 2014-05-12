CodeBaseSecciones
DarvasBoxes_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal DarvasBoxes.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color azul significará el crecimiento del activo financiero, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Figura 1. Indicador DarvasBoxes_System

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2094

Renko_v2 Renko_v2

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal Renko.

TrendTriggerMod_HTF TrendTriggerMod_HTF

Indicador TrendTriggerMod con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ShadeNY ShadeNY

Indicador de sesiones comerciales.

ShadeNY_candle ShadeNY_candle

Indicador de sesiones comerciales, con la muestra de los cuerpos y las sombras de las velas de sesión obtenidas.