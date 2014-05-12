Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DarvasBoxes_System - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1036
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal DarvasBoxes.
Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color azul significará el crecimiento del activo financiero, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
Figura 1. Indicador DarvasBoxes_System
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2094
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal Renko.TrendTriggerMod_HTF
Indicador TrendTriggerMod con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de sesiones comerciales.ShadeNY_candle
Indicador de sesiones comerciales, con la muestra de los cuerpos y las sombras de las velas de sesión obtenidas.