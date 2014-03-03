Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JMASlope_HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Weld & TrendLaboratory Ltd.
El indicador JMASlope con la opción de selección de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del Indicador
Coloca el fichero del indicador compilado JMASlope.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.
Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base el 02.01.2008.
Figura 1. JMASlope_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1997
