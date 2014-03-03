CodeBaseSecciones
al bolsillo
JMASlope_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
900
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
jmaslope.mq5 (7.12 KB) ver
jmaslope_htf.mq5 (10.59 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Autor real:

Weld & TrendLaboratory Ltd.

El indicador JMASlope con la opción de selección de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del Indicador

Coloca el fichero del indicador compilado JMASlope.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.

Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base el 02.01.2008.

Figura 1. Indicador de Weld & TrendLaboratory Ltd.

Figura 1. JMASlope_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1997

