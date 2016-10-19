コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JMASlope_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Weld & TrendLaboratory Ltd.

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つJMASlope指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間

コンパイルされたJMASlope.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年1月2日にコードベースに公開されました。

図1　Weld & TrendLaboratory Ltd.による指標

図1　JMASlope_HTF

