JMASlope_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Weld & TrendLaboratory Ltd.
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つJMASlope指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間
コンパイルされたJMASlope.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年1月2日にコードベースに公開されました。
図1 JMASlope_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1997
