実際の著者：

Weld & TrendLaboratory Ltd.

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つJMASlope指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

コンパイルされたJMASlope.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年1月2日にコードベースに公開されました。

図1 JMASlope_HTF