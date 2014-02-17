代码库部分
Nikolay Kositsin
真实作者:

Weld & TrendLaboratory Ltd.

在输入参数中带有时段选择选项的JMASlope指标.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

把编译好的JMASlope.mq5指标文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.

本指标首先于2008年1月2日使用MQL4语言实现并发布于 代码库中.

图 1. Weld & TrendLaboratory Ltd. 的指标

图 1. JMASlope_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1997

