喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Weld & TrendLaboratory Ltd.
在输入参数中带有时段选择选项的JMASlope指标.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
把编译好的JMASlope.mq5指标文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.
本指标首先于2008年1月2日使用MQL4语言实现并发布于 代码库中.
图 1. JMASlope_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1997
