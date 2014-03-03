Autor:

Kiko Segui

Histograma basado en la transformación de Fisher con dos medias en forma de línea de señal.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base el 24-12-2007.

Figura 1. Indicador FX_FISH_2MA