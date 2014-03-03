Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FX_FISH_2MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1228
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor:
Kiko Segui
Histograma basado en la transformación de Fisher con dos medias en forma de línea de señal.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base el 24-12-2007.
Figura 1. Indicador FX_FISH_2MA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2000
El indicador JMASlope con la opción de selección de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.SlopeDirectionLine_HTF
El indicador SlopeDirectionLine con la opción de selección del timeframe disponible en los parámetros de entrada.