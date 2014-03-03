Autor real:

Erdem Sen

Una versión optimizada del indicador InverseReaction, que opera a la máxima velocidad en el Asesor Experto IREA.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Originalmente, este indicador se escribió en MQL5 y fue publicado por primera vez en Code Base el 10.10.2013.

Figura 1. Indicador InverseReaction