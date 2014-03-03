CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

InverseReaction - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1106
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
inversereaction.mq5 (7.3 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Erdem Sen

Una versión optimizada del indicador InverseReaction, que opera a la máxima velocidad en el Asesor Experto IREA.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Originalmente, este indicador se escribió en MQL5 y fue publicado por primera vez en Code Base el 10.10.2013.

Figura 1. Indicador InverseReaction

Figura 1. Indicador InverseReaction

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1995

ExchangePrice ExchangePrice

Muestra el cambio relativo del precio actual del precio de hace N/M barras.

StepMA_NRTR_HTF StepMA_NRTR_HTF

El indicador StepMA_NRTR con la opción de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.

SlopeDirectionLine_HTF SlopeDirectionLine_HTF

El indicador SlopeDirectionLine con la opción de selección del timeframe disponible en los parámetros de entrada.

JMASlope_HTF JMASlope_HTF

El indicador JMASlope con la opción de selección de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.