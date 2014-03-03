Pon "Me gusta" y sigue las noticias
InverseReaction - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Erdem Sen
Una versión optimizada del indicador InverseReaction, que opera a la máxima velocidad en el Asesor Experto IREA.
El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Originalmente, este indicador se escribió en MQL5 y fue publicado por primera vez en Code Base el 10.10.2013.
Figura 1. Indicador InverseReaction
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1995
