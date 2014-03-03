CodeBaseSecciones
Vegas - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
vegas.mq5 (10.71 KB) ver
Autor:

Mr.Bah

Conjunto de canales (envelopes) con desplazamiento fijo.

Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 27-11-2007.

Figura 1. Indicador Vegas

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Histograma basado en la transformación de Fisher con dos medias en forma de línea de señal.

JMASlope_HTF JMASlope_HTF

El indicador JMASlope con la opción de selección de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.

i_Trend i_Trend

Indicador de tendencia dibujado con forma de nube de color.

BlauSMStochastic BlauSMStochastic

Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) basado en el Momento Estocástico (Stochastic Momentum) del libro "Momento, Dirección y Divergencia" de William Blau, implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.