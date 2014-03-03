Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Vegas - indicador para MetaTrader 5
- 1132
Autor:
Mr.Bah
Conjunto de canales (envelopes) con desplazamiento fijo.
Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 27-11-2007.
Figura 1. Indicador Vegas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2001
