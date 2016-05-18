und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JMASlope_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 720
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Real Autor:
Weld & TrendLaboratory Ltd.
Der JMASlope Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode
Kopieren Sie die compilierte JMASlope.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.01.2008.
Abbildung 1. JMASlope_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1997
