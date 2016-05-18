CodeBaseKategorien
JMASlope_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
jmaslope.mq5 (7.12 KB) ansehen
jmaslope_htf.mq5 (10.59 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Real Autor:

Weld & TrendLaboratory Ltd.

Der JMASlope Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode

Kopieren Sie die compilierte JMASlope.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.01.2008.

Abbildung 1. Indikator von Weld & TrendLaboratory Ltd.

Abbildung 1. JMASlope_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1997

SlopeDirectionLine_HTF SlopeDirectionLine_HTF

Der SlopeDirectionLine Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

InverseReaction InverseReaction

Eine optimierte Version des InverseReaction Indikator, der mit maximaler Geschwindigkeit im IREA Expert Advisor läuft.

EasyXML - XML Parser EasyXML - XML Parser

EasyXML ist eine native MQL5 XML Parsing Bibliothek. Sie kann XML von drei verschiedenen Quellen parsen: URL, Datei und String Eingabe. Sie ist vollständig objektorientert und versucht sich saube in MQL5 zu integrieren, indem es CObject und CArrayObj der MQL5 Standard Bibliothek verwendet um das DOM zu speichern.

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Fisher Transformation basierendes Histogramm mit zwei Durchschnitten in Form einer Signallinie.