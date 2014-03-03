CodeBaseSecciones
Indicadores

SlopeDirectionLine_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1004
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
slopedirectionline.mq5 (10.19 KB) ver
slopedirectionline_htf.mq5 (12.42 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Autor real:

asystem2000

El indicador SlopeDirectionLine con la opción de selección de la temporalidad disponible en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (temporalidad) 

Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base el 15.01.2008.

Figura 1. Indicador SlopeDirectionLine_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1996

