SlopeDirectionLine_HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
asystem2000
El indicador SlopeDirectionLine con la opción de selección de la temporalidad disponible en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (temporalidad)
Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base el 15.01.2008.
Figura 1. Indicador SlopeDirectionLine_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1996
Una versión optimizada del indicador InverseReaction, que opera a la máxima velocidad en el Asesor Experto IREA.ExchangePrice
Muestra el cambio relativo del precio actual del precio de hace N/M barras.
El indicador JMASlope con la opción de selección de temporalidad disponible en los parámetros de entrada.FX_FISH_2MA
Histograma basado en la transformación de Fisher con dos medias en forma de línea de señal.