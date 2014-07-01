Participe de nossa página de fãs
JMASlope_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1042
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Weld & TrendLaboratory Ltd.
O indicador JMASlope com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do Indicador
oloque o indicador compilado JMASlope.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 02.01.2008.
Figura 1. JMASlope_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1997
