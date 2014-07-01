CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

JMASlope_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1042
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Weld & TrendLaboratory Ltd.

O indicador JMASlope com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do Indicador

oloque o indicador compilado JMASlope.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 02.01.2008.

Figura 1. Indicador por Weld & TrendLaboratory Ltd.

Figura 1. JMASlope_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1997

SlopeDirectionLine_HTF SlopeDirectionLine_HTF

O indicador SlopeDirectionLine com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

InverseReaction InverseReaction

Uma versão otimizada do indicador InverseReaction, que opera a uma velocidade máxima no Expert Advisor IREA.

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Transformação Fisher com base no histograma de duas médias na forma de linhas de sinal.

Vegas Vegas

Vários envelopes com deslocamentos fixos.