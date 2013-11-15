Оптимизированная версия индикатора InverseReaction, которая будет работать с максимальной скоростью в советнике IREA.

Трендовый фильтр на скользящих средних, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор X2MA_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора X2MA на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.