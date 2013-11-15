CodeBaseРазделы
Индикаторы

JMASlope_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
1975
(19)
Реальный автор:

Weld & TrendLaboratory Ltd.

Индикатор JMASlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JMASlope.mq5.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.01.2008.

Рис.1. Индикатор Weld & TrendLaboratory Ltd.

Рис.1. Индикатор JMASlope_HTF

