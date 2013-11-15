Ставь лайки и следи за новостями
JMASlope_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1975
Реальный автор:
Weld & TrendLaboratory Ltd.
Индикатор JMASlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JMASlope.mq5.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.01.2008.
Рис.1. Индикатор JMASlope_HTF
