SAR index based on MA - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 796
Ranking:
-
Publicado:
La idea de este indicador es la siguiente: reemplazar los precios High, Low del indicador SAR por los valores del indicador Moving Average.
Al final tendremos la siguiente imagen:
Es decir, el indicador SAR cambia su dirección después de tocar el indicador Moving Average.
Parámetros de entrada
- SAR: Step - parámetro "Step" del indicador SAR;
- SAR: Maximum - parámetro "Maximum" del indicador SAR;
- MA: Period - parámetro "período de promediación" del indicador MA;
- MA: Shift - parámetro "desplazamiento" del indicador MA;
- MA: Method - parámetro "método de promediación" del indicador MA.
El sistema comercial a base del indicador ZigZag.CCI Color Levels
Es una modificación del indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI) Marca con color las zonas POR ENCIMA del nivel UP y POR DEBAJO del nivel DOWN.
Asesor Experto en el trading manual. Colocación de Stop loss, Take profit, paso al punto muerto y el trailing de las posiciones.VR---ZVER v.2
Desarrollo de la primera versión de VR---ZVER. Ha sido añadido el trailing, bandera para permitir/prohibir la apertura de BUY, bandera para permitir/prohibir la apertura de SELL.