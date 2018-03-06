CodeBaseSecciones
Indicadores

SAR index based on MA - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
La idea de este indicador es la siguiente: reemplazar los precios High, Low del indicador SAR por los valores del indicador Moving Average.

Al final tendremos la siguiente imagen:

SAR index based on MA

Es decir, el indicador SAR cambia su dirección después de tocar el indicador Moving Average.


Parámetros de entrada

  • SAR: Step - parámetro "Step" del indicador SAR;
  • SAR: Maximum - parámetro "Maximum" del indicador SAR;
  • MA: Period - parámetro "período de promediación" del indicador MA;
  • MA: Shift - parámetro "desplazamiento" del indicador MA;
  • MA: Method - parámetro "método de promediación" del indicador MA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19770

