Индикатор имеет такой вид:

Для достижения такого визуального вида были использованы три вида построений:





Входные параметры индикатора

Averaging period - период усреднения индикатора;

- период усреднения индикатора; Level UP - значение уровня UP;

- значение уровня UP; Level DOWN - значение уровня DOWN.

При этом уровни "UP" и "DOWN" будут сразу отображаться в подокне индикатора:





Как получать данные индикатора в советнике

Так как стиль построения DRAW_HISTOGRAM2 строится на двух индикаторных буферах, в окне "Data Window" мы будем видеть два значения "Level UP" и два значения "Level DOWN":

Эти значения соответствуют индикаторных буферам от "0" до "4" включительно.

В советнике создаём хендл индикатора при помощи iCustom:

input int Inp_CCI_ma_period = 14 ; input double Inp_CCI_LevelUP = 90 ; input double Inp_CCI_LevelDOWN =- 90 ; int handle_iCustom; int OnInit () { handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "CCI Color Levels" ,Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCCI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь предполагается, что индикатор CCI Color Levels находится в папке [data folder]\MQL5\Indicators\.

Само получение значений индикатора (ценность представляют только буферы №№ 0, 2 и 4):

void OnTick () { double level_up = iCustomGet(handle_iCustom, 0 , 0 ); double cci = iCustomGet(handle_iCustom, 2 , 0 ); double level_down = iCustomGet(handle_iCustom, 4 , 0 ); string text= "Lelev UP #0: " + DoubleToString (level_up, 2 )+ "

" + "CCI #0: " + DoubleToString (cci, 2 )+ "

" + "Lelev DOWN #0: " + DoubleToString (level_down, 2 ); Comment (text); }

На рисунке выше снят скриншот, когда мышка установлена на бар с индексом "0", при этом видно окно "Data Windows" с данными индикатора, а на графике выведена информация из советника по индикаторным буферам №№ 0, 2 и 4.