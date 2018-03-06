Autor de la idea - John Smith, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Utiliza los siguientes indicadores:

Primero, el EA comprueba la posibilidad para BUY o SELL por el indicador EMAAngle: se comparan los resultados del indicador y el parámetro establecido del indicador "AngleThreshold". Si el indicador se encuentra por debajo de "AngleThreshold», entonces se puede abrir la posición Buy, si el indicador se encuentra por encima de "AngleThreshold", entonces se puede abrir la posición Sell.

Sólo después de eso se puede precisar las posibilidades de la apertura por otros indicadores: "Laguerre RSI with Laguerre filter", dos Moving Average y un CCI.

Condición para la apertura de la posición BUY:

El EA no está optimizado, simplemente he cogido los parámetros predefinidos de los indicadores pasando directamente a la prueba en EURUSD, H1: