アイディアの著者: John Smith、mq5コードの著者: barabashkakvn

次の指標が使われています。

エキスパートアドバイザーは、最初に、EMAAngle指標に従って買い注文または売り注文を出す可能性をチェックします。指標値と設定されたAngleThresholdパラメータが比較されます。指標がAngleThreshold未満の場合、買いポジションを開くことができます。AngleThresholdを超える場合は、売りポジションを開くことができます。

その後、EAは、「Laguerreフィルタ付きLaguerre RSI」、2つの移動平均と1つのCCIを含む他の指標をチェックします。

買いポジションを開く条件:

エキスパートアドバイザーは最適化されておらず、EURUSD、H1でのテストは指標のデフォルト値で実行されました。