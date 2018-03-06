CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Larry Conners RSI 2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Larry Coners
Publicado por:
STANTON ROUX
Publicado:
Este EA utiliza tres indicadores: RSI (Relative Strength Index), media móvil rápida (período 5), media móvil lenta (periodo 200).

La idea de esta estrategia consiste en determinar la tendencia principal usando la MA lenta (período 200). Luego compramos en los valles y vendemos en los picos.

Reglas de entrada en la compra

  • RSI (período 2) es menos de 6.
  • La vela anterior se ha cerrado por encima de la MA lenta.

Reglas del cierre de la transacción de compra

  • El precio del cierre es mayor que la MA lenta.

Reglas de entrada en la venta

  • RSI (período 2) es menos de 95.
  • El cierre de la vela anterior está por debajo de la MA lenta.

Reglas del cierre de la transacción de venta

  • El precio del cierre es menor que la MA lenta.

Parámetros de entrada

input double   lot = 1;                  //Lots
input int      shortSmaPeriods = 5;      //Fast MA period
input int      longSmaPeriods = 200;     //Slow MA period
input int      RSIPeriods = 2;           //RSI Period 
input int      RSILongEntry = 6;         //RSI Long Entry
input int      RSIShortEntry = 95;       //RSI Short Entry

input int      slippage=3;
input bool     useStopLoss=true;       //Use Stop Loss
input double   stopLossPips=30;        //Stop Loss (pips)
input bool     useTakeProfit=true;     //Use Take Profit
input double   takeProfitPips=60;      //Take Profit (pips)

Los mejores resultados se muestran en EUR/USD en 1H. Para obtener los resultados deseados, experimente con los parámetros de entrada.

EUR/USD 1 HR TF

