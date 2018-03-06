Este EA utiliza tres indicadores: RSI (Relative Strength Index), media móvil rápida (período 5), media móvil lenta (periodo 200).

La idea de esta estrategia consiste en determinar la tendencia principal usando la MA lenta (período 200). Luego compramos en los valles y vendemos en los picos.



Reglas de entrada en la compra



RSI (período 2) es menos de 6.

La vela anterior se ha cerrado por encima de la MA lenta.

Reglas del cierre de la transacción de compra

El precio del cierre es mayor que la MA lenta.

Reglas de entrada en la venta



RSI (período 2) es menos de 95.

El cierre de la vela anterior está por debajo de la MA lenta.

Reglas del cierre de la transacción de venta



El precio del cierre es menor que la MA lenta.

Parámetros de entrada



input double lot = 1 ; input int shortSmaPeriods = 5 ; input int longSmaPeriods = 200 ; input int RSIPeriods = 2 ; input int RSILongEntry = 6 ; input int RSIShortEntry = 95 ; input int slippage= 3 ; input bool useStopLoss= true ; input double stopLossPips= 30 ; input bool useTakeProfit= true ; input double takeProfitPips= 60 ;

Los mejores resultados se muestran en EUR/USD en 1H. Para obtener los resultados deseados, experimente con los parámetros de entrada.