Larry Conners RSI 2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- STANTON ROUX
- 1340
-
Este EA utiliza tres indicadores: RSI (Relative Strength Index), media móvil rápida (período 5), media móvil lenta (periodo 200).
La idea de esta estrategia consiste en determinar la tendencia principal usando la MA lenta (período 200). Luego compramos en los valles y vendemos en los picos.
Reglas de entrada en la compra
- RSI (período 2) es menos de 6.
- La vela anterior se ha cerrado por encima de la MA lenta.
Reglas del cierre de la transacción de compra
- El precio del cierre es mayor que la MA lenta.
Reglas de entrada en la venta
- RSI (período 2) es menos de 95.
- El cierre de la vela anterior está por debajo de la MA lenta.
Reglas del cierre de la transacción de venta
- El precio del cierre es menor que la MA lenta.
Parámetros de entrada
input double lot = 1; //Lots input int shortSmaPeriods = 5; //Fast MA period input int longSmaPeriods = 200; //Slow MA period input int RSIPeriods = 2; //RSI Period input int RSILongEntry = 6; //RSI Long Entry input int RSIShortEntry = 95; //RSI Short Entry input int slippage=3; input bool useStopLoss=true; //Use Stop Loss input double stopLossPips=30; //Stop Loss (pips) input bool useTakeProfit=true; //Use Take Profit input double takeProfitPips=60; //Take Profit (pips)
Los mejores resultados se muestran en EUR/USD en 1H. Para obtener los resultados deseados, experimente con los parámetros de entrada.
