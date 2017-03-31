RSI Лягерра с фильтром Лягерра.



В эту версию внесены некоторые изменения в расчетах.



Индикатор позволяет использовать параметр "speed" и для фильтра Лягерра, и для RSI Лягерра.



"Speed" может изменяться от 0 до 6 — чем выше "speed", тем "быстрее" RSI или фильтр.



К обычным уровням добавлен уровень "no trade zone", "зона без торговли". Эта зона может быть использована в случаях, когда рынок находится в состоянии боковика, как предостережение от проведения торговых операций.



Как всегда, я советую экспериментировать с параметрами.

