Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Laguerre RSI with Laguerre filter - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5053
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
RSI Лягерра с фильтром Лягерра.
В эту версию внесены некоторые изменения в расчетах.
- Индикатор позволяет использовать параметр "speed" и для фильтра Лягерра, и для RSI Лягерра.
- "Speed" может изменяться от 0 до 6 — чем выше "speed", тем "быстрее" RSI или фильтр.
- К обычным уровням добавлен уровень "no trade zone", "зона без торговли". Эта зона может быть использована в случаях, когда рынок находится в состоянии боковика, как предостережение от проведения торговых операций.
Как всегда, я советую экспериментировать с параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17990
Modify SL TP
Скрипт используется для изменения стоп-лосса и тейк-профита позиции.Stochastic_Chaikins_Volatility
Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.
N Candles
Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи - покупаем, если медвежьи - продаём.Breakdown signaling
Полуавтоматический эксперт, сигнализирующий о пробое указанных горизонтальных линий.