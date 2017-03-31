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Индикаторы

Laguerre RSI with Laguerre filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
5053
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
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RSI Лягерра с фильтром Лягерра.

В эту версию внесены некоторые изменения в расчетах.

  • Индикатор позволяет использовать параметр "speed" и для фильтра Лягерра, и для RSI Лягерра.
  • "Speed" может изменяться от 0 до 6 — чем выше "speed", тем  "быстрее" RSI или фильтр.
  •  К обычным уровням добавлен уровень "no trade zone", "зона без торговли". Эта зона может быть использована в случаях, когда рынок находится в состоянии боковика, как предостережение от проведения  торговых операций.

Как всегда, я советую экспериментировать с параметрами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17990

Modify SL TP Modify SL TP

Скрипт используется для изменения стоп-лосса и тейк-профита позиции.

Stochastic_Chaikins_Volatility Stochastic_Chaikins_Volatility

Индикатор волатильности Чайкина, модифицированный путем стохастизации и выполненный в виде сигнального облака.

N Candles N Candles

Ищем N одинаковых свечей подряд. Если найденные свечи бычьи - покупаем, если медвежьи - продаём.

Breakdown signaling Breakdown signaling

Полуавтоматический эксперт, сигнализирующий о пробое указанных горизонтальных линий.