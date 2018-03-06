CodeBaseSecciones
Librerías

SignalCCI BuyOrSell - librería para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
El módulo de señales comerciales "SignalCCI BuyOrSell.mqh" a base del módulo de señales del indicador CCI genera sólo un tipo de la señal: el precio está por encima del nivel "LevelUP" o el precio está por debajo del nivel "LevelDOWN" (por defecto, el nivel "LevelUP" es igual a +100.0, y el nivel "LevelDOWN" es igual a -100.0).

SignalCCI BuyOrSell

Si activa el ajuste "Reverse", las señales dan la vuelta:

SignalCCI BuyOrSell Reverse


Parámetros del módulo de señales

  • PeriodCCI - período del promedio del indicador CCI;
  • Applied - tipo del precio;
  • LevelUP - valor del nivel "LeveUP";
  • LevelDOWN - valor del nivel "LevelDOWN";
  • Reverse - reversa de señales.

Los EAs se crean a través del Asistente MQL4/MQL5 a base de esta señal. Al seleccionar esta señal, búsque la señal por el nombre Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell':

Reversal Reversal

Este indicador muestra las señales de apertura de la transacción usando el sistema comercial de autor «Reversión».

Starter_v6mod Starter_v6mod

Sistema comercial con los indicadores EMAAngle y Laguerre RSI with Laguerre filter.

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex Boa_ZigZag_Arrows_Duplex

Dos zigzags Boa_ZigZag de diferentes períodos, representados en forma de etiquetas en el mismo gráfico.

Support_and_Resistance_HTF Support_and_Resistance_HTF

El indicador Support_and_Resistance tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.