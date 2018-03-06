El módulo de señales comerciales "SignalCCI BuyOrSell.mqh" a base del módulo de señales del indicador CCI genera sólo un tipo de la señal: el precio está por encima del nivel "LevelUP" o el precio está por debajo del nivel "LevelDOWN" (por defecto, el nivel "LevelUP" es igual a +100.0, y el nivel "LevelDOWN" es igual a -100.0).

Si activa el ajuste "Reverse", las señales dan la vuelta:





Parámetros del módulo de señales

PeriodCCI - período del promedio del indicador CCI;

Applied - tipo del precio;

LevelUP - valor del nivel "LeveUP";

LevelDOWN - valor del nivel "LevelDOWN";

Reverse - reversa de señales.

Los EAs se crean a través del Asistente MQL4/MQL5 a base de esta señal. Al seleccionar esta señal, búsque la señal por el nombre Signals of oscilator 'Commodity Channel Index Buy or Sell':