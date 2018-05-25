CodeBaseSeções
Starter_v6mod - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
922
(14)
Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.

São usados os indicadores:

O Expert Advisor primeiro verifica a possibilidade de BUY ou SELL usando o indicador EMAAngle: compara-se o valor do indicador com o do parâmetro definido para o indicador "AngleThreshold". Se o indicador estiver abaixo do "AngleThreshold", você poderá abrir a posição Buy, se o indicador estiver acima do "AngleThreshold", você poderá abrir a posição Sell.

Só depois disso você poderá definir as possibilidades de abertura para outros indicadores: "Laguerre RSI with Laguerre filter", dois Moving Average e um CCI

Condição para abrir a posição BUY:

Starter_v6mod Open Buy

O Expert Advisor não foi otimizado, simplesmente foram tomados os parâmetros padrão de indicadores e o teste para EURUSD, H1:

Starter_v6mod Test EURUSD H1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19550

