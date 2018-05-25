Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Starter_v6mod - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 922
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia - John Smith, autor do código mq5 - barabashkakvn.
São usados os indicadores:
O Expert Advisor primeiro verifica a possibilidade de BUY ou SELL usando o indicador EMAAngle: compara-se o valor do indicador com o do parâmetro definido para o indicador "AngleThreshold". Se o indicador estiver abaixo do "AngleThreshold", você poderá abrir a posição Buy, se o indicador estiver acima do "AngleThreshold", você poderá abrir a posição Sell.
Só depois disso você poderá definir as possibilidades de abertura para outros indicadores: "Laguerre RSI with Laguerre filter", dois Moving Average e um CCI
Condição para abrir a posição BUY:
O Expert Advisor não foi otimizado, simplesmente foram tomados os parâmetros padrão de indicadores e o teste para EURUSD, H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19550
Expert Advisor que move o stop-loss da posição para o break-even.Larry Conners RSI 2
Expert Advisor simples baseado na estratégia de Larry Conners RSI 2.
O indicador exibe sinais para a abertura de trades de acordo com o sistema de negociação do autor Reversão.SignalCCI BuyOrSell
Módulo de sinais de negociação com base no módulo de sinais do indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI).