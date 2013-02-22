Смотри, как бесплатно скачать роботов
EMAAngle - индикатор для MetaTrader 5
- 3528
-
Реальный автор:
jpkfox & MrPip
Интересный трендовый индикатор, в основе которого лежат показания простого мувинга.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007.
Рис.1 Индикатор EMAAngle
