Реальный автор:

jpkfox & MrPip

Интересный трендовый индикатор, в основе которого лежат показания простого мувинга.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007.

Рис.1 Индикатор EMAAngle