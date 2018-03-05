CodeBaseKategorien
Autor der Idee: John Smith, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.

Die folgenden Indikatoren werden verwendet:

Der Expert Advisor prüft zunächst die Möglichkeit, Kaufen oder Verkaufen nach dem EMAAngle-Indikator zu öffnen: Der Indikatorwert und der konfigurierte AngleThreshold-Parameter des Indikators werden verglichen. Liegt der Indikator unterhalb der AngleThreshold-Schwelle, kann eine Kaufposition eröffnet werden. Liegt er oberhalb des AngleThreshold, kann eine Verkaufsposition eröffnet werden.

Danach überprüft der EA weitere Indikatoren, wie z.B. Laguerre RSI mit Laguerre-Filter, zwei gleitende Durchschnitte und den CCI.

Bedingung für die Eröffnung einer Kaufposition:

Starter_v6mod Kaufposition Eröffnen

Der Expert Advisor wurde nicht optimiert, und die Tests auf EURUSD, H1 wurden mit den Standardwerten der Indikatoren durchgeführt:

Starter_v6mod Test EURUSD H1

