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Starter_v6mod - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2119
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Используется индикаторы:

Советник первым делом проверяет возможность для BUY или SELL по индикатору EMAAngle: сверяется показания индикатора и заданный параметр индикатора "AngleThreshold". Если индикатор находится ниже "AngleThreshold" - значит можно открывать Buy позицию, если индикатор находится выше "AngleThreshold" - значит можно открывать Sell позицию.

Только после этого можно уточнять возможности открытия по другим индикаторам: "Laguerre RSI with Laguerre filter", два Moving Average и один CCI.

Условие для открытия BUY позиции:

Starter_v6mod Open Buy

Советник не оптимизировался, просто были взяты параметры индикаторов по умолчанию и сразу тест на EURUSD, H1:

Starter_v6mod Test EURUSD H1

FORTS Currency Powers FORTS Currency Powers

Пример построения синтетических инструментов для расчета сил RTS,USD,RUB на фьючерсных контрактах рынка FORTS.

FOREX Currency Powers FOREX Currency Powers

MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов. В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии. В данном примере создаются синтетические инструменты сил валют EUR,USD,GBP,JPY,CHF рынка FOREX.

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex Boa_ZigZag_Arrows_Duplex

Два разнопериодных зигзага Boa_ZigZag, представленные в виде значков на одном графике.

Support_and_Resistance_HTF Support_and_Resistance_HTF

Индикатор Support_and_Resistance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.