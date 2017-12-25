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Starter_v6mod - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Используется индикаторы:
Советник первым делом проверяет возможность для BUY или SELL по индикатору EMAAngle: сверяется показания индикатора и заданный параметр индикатора "AngleThreshold". Если индикатор находится ниже "AngleThreshold" - значит можно открывать Buy позицию, если индикатор находится выше "AngleThreshold" - значит можно открывать Sell позицию.
Только после этого можно уточнять возможности открытия по другим индикаторам: "Laguerre RSI with Laguerre filter", два Moving Average и один CCI.
Условие для открытия BUY позиции:
Советник не оптимизировался, просто были взяты параметры индикаторов по умолчанию и сразу тест на EURUSD, H1:
Пример построения синтетических инструментов для расчета сил RTS,USD,RUB на фьючерсных контрактах рынка FORTS.FOREX Currency Powers
MetaTrader 5 позволяет создавать синтетические инструменты, цена которых может зависеть от текущих значений множества финансовых инструментов. В торговле они позволяют увидеть начало и окончание глобальных рыночных движений на ранней стадии. В данном примере создаются синтетические инструменты сил валют EUR,USD,GBP,JPY,CHF рынка FOREX.
Два разнопериодных зигзага Boa_ZigZag, представленные в виде значков на одном графике.Support_and_Resistance_HTF
Индикатор Support_and_Resistance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.