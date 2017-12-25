Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Используется индикаторы:

Советник первым делом проверяет возможность для BUY или SELL по индикатору EMAAngle: сверяется показания индикатора и заданный параметр индикатора "AngleThreshold". Если индикатор находится ниже "AngleThreshold" - значит можно открывать Buy позицию, если индикатор находится выше "AngleThreshold" - значит можно открывать Sell позицию.

Только после этого можно уточнять возможности открытия по другим индикаторам: "Laguerre RSI with Laguerre filter", два Moving Average и один CCI.

Условие для открытия BUY позиции:

Советник не оптимизировался, просто были взяты параметры индикаторов по умолчанию и сразу тест на EURUSD, H1: