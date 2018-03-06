Este indicador muestra las señales de apertura de la posición usando el sistema comercial «Reversión».





Descripción del sistema

Este sistema trabaja mejor en el gráfico de 6 horas. La idea de este sistema consiste en la búsqueda del máximo o mínimo local en el número establecido de velas cerradas, empezando de la anterior, al alcanzar el cual la vela se ha cerrado con el cambio de la tendencia. Por ejemplo, la vela muestra el valor máximo en el intervalo especificado, y luego se cierra como bajista. Hay que vender cuando se abre la vela nueva. Lo mismo sucede con la señal de compra: la vela muestra el mínimo local y luego se cierra como alcista. Hay que comprar cuando se abre la vela nueva.





Ajustes

- número de barras para la búsqueda del máximo o mínimo local; Send_Email - indicar si hay que enviar la señal de apertura de la posición al e-mail.

Ejemplo del trabajo del indicador: