Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Reversal - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Sergey Vradiy
- Visualizaciones:
- 1536
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador muestra las señales de apertura de la posición usando el sistema comercial «Reversión».
Descripción del sistema
Este sistema trabaja mejor en el gráfico de 6 horas. La idea de este sistema consiste en la búsqueda del máximo o mínimo local en el número establecido de velas cerradas, empezando de la anterior, al alcanzar el cual la vela se ha cerrado con el cambio de la tendencia. Por ejemplo, la vela muestra el valor máximo en el intervalo especificado, y luego se cierra como bajista. Hay que vender cuando se abre la vela nueva. Lo mismo sucede con la señal de compra: la vela muestra el mínimo local y luego se cierra como alcista. Hay que comprar cuando se abre la vela nueva.
Ajustes
- Interval - número de barras para la búsqueda del máximo o mínimo local;
- Send_Email - indicar si hay que enviar la señal de apertura de la posición al e-mail.
Ejemplo del trabajo del indicador:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19605
Sistema comercial con los indicadores EMAAngle y Laguerre RSI with Laguerre filter.eaBreakeven
Este Asesor Experto pasa el Stop Loss de la posición al punto muerto.
Módulo de señales comerciales a base del módulo de señales del indicador iCCI (Commodity Channel Index, CCI).Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
Dos zigzags Boa_ZigZag de diferentes períodos, representados en forma de etiquetas en el mismo gráfico.