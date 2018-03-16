请观看如何免费下载自动交易
Starter_v6mod - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1249
- 等级:
-
- 已发布:
已发布:
思路的作者: John Smith, mq5 代码的作者: barabashkakvn.
使用了以下指标:
这个 EA 交易首先检查能否根据 EMAAngle 指标建立买入或者卖出仓位：比较指标值和配置好的 AngleThreshold 参数。如果指标值低于 AngleThreshold, 就可以建立买入仓位，如果高于 AngleThreshold, 就可以建立卖出仓位。
然后，EA交易会检查其它指标，包含 '带有拉盖尔过滤器的拉盖尔RSI', 两个移动平均和一个CCI。
用于建立买入仓位的条件:
这个EA交易还没有进行过优化，并且在 EURUSD H1 上测试时是使用了指标的默认值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19550
