EA

Starter_v6mod - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1249
等级:
(14)
已发布:
Starter_v6mod.mq5 (37.38 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
emaangle.mq5 (8.84 KB) 预览
Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter.mq5 (23.93 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者: John Smith, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

使用了以下指标:

这个 EA 交易首先检查能否根据 EMAAngle 指标建立买入或者卖出仓位：比较指标值和配置好的 AngleThreshold 参数。如果指标值低于 AngleThreshold, 就可以建立买入仓位，如果高于 AngleThreshold, 就可以建立卖出仓位。

然后，EA交易会检查其它指标，包含 '带有拉盖尔过滤器的拉盖尔RSI', 两个移动平均和一个CCI。

用于建立买入仓位的条件:

Starter_v6mod 建立买入仓位

这个EA交易还没有进行过优化，并且在 EURUSD H1 上测试时是使用了指标的默认值。

Starter_v6mod 在 EURUSD H1 上的测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19550

