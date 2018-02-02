Autor de la idea - bobby, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este EA utiliza dos indicadores: MA Cross 3MACross Alert WarnSig y Price Channel.

Hay tres opciones posibles para colocar el Stop Loss Y Take Profit:

Trailing Stop es más de cero. En este caso, el trailing habitual se aplicará a las posiciones abiertas; Auto SL/TP es igual a 'true'. En este caso, los niveles de TP y SL se determinan según el indicador "Price Channel"; BreakEven es más de cero: si la posición alcanza BreakEven puntos del beneficio, entonces esta posición se pasa al punto muerto a BreakEven puntos.

Nota importante: se puede seleccionar sólo una de tres opciones. Además, si seleccionamos una opción, tenemos que deshabilitar otras dos. Por ejemplo, BreakEven es igual a 15. Entonces, hay que poner el parámetro Trailing Stop a cero, y el parámetro Auto SL/TP, a 'false' (por cierto, precisamente estos ajustes están establecidos por defecto).

Además, hay dos modos para establecer el volumen de la posición: lote constante Lots o en por cientos del riesgo del margen libre Risk in percent for a deal from a free margin. Aquí también se puede seleccionar sólo una opción: si el parámetro Lots es menos o igual a cero, se usa el parámetro del riesgo.

Optimización en USDJPY,H1 (estos parámetro se establecen por defecto):





Parámetros de entrada