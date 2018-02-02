Pon "Me gusta" y sigue las noticias
3MACross EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1385
-
Autor de la idea - bobby, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Este EA utiliza dos indicadores: MA Cross 3MACross Alert WarnSig y Price Channel.
Hay tres opciones posibles para colocar el Stop Loss Y Take Profit:
- Trailing Stop es más de cero. En este caso, el trailing habitual se aplicará a las posiciones abiertas;
- Auto SL/TP es igual a 'true'. En este caso, los niveles de TP y SL se determinan según el indicador "Price Channel";
- BreakEven es más de cero: si la posición alcanza BreakEven puntos del beneficio, entonces esta posición se pasa al punto muerto a BreakEven puntos.
Nota importante: se puede seleccionar sólo una de tres opciones. Además, si seleccionamos una opción, tenemos que deshabilitar otras dos. Por ejemplo, BreakEven es igual a 15. Entonces, hay que poner el parámetro Trailing Stop a cero, y el parámetro Auto SL/TP, a 'false' (por cierto, precisamente estos ajustes están establecidos por defecto).
Además, hay dos modos para establecer el volumen de la posición: lote constante Lots o en por cientos del riesgo del margen libre Risk in percent for a deal from a free margin. Aquí también se puede seleccionar sólo una opción: si el parámetro Lots es menos o igual a cero, se usa el parámetro del riesgo.
Optimización en USDJPY,H1 (estos parámetro se establecen por defecto):
Parámetros de entrada
- Trade parameters - parámetros del trading:
- Lots (if <=0 -> use risk from a free margin) - volumen de la posición;
- Stop Loss - Stop Loss;
- Take Profit - Take Profit;
- Trailing Stop - Trailing;
- Risk - porcentaje del riesgo para la transacción respecto al margen libre;
- Auto SL/TP - Stop Loss y Take Profit según el indicador "Price Channel";
- Trade at close bar - trading por la barra cerrada: se es 'true' - los datos de los indicadores se cogen de la barra #1, si es 'false' - de la barra #0;
- BreakEven - punto muerto;
- Max open positions - número máximo de posiciones de la misma dirección.
- MA Cross 3MACross Alert WarnSig - parámetros del indicador "MA Cross 3MACross Alert WarnSig":
- Parameters of the first Moving Average - parámetros de la primera MA:
- Period of the first Moving Average - período de promedio;
- Shift of the first Moving Average - desplazamiento;
- Method of the first Moving Average - método de promedio.
- Parameters of the second Moving Average - parámetros de la segunda MА:
- Period of the second Moving Average - período de promedio;
- Shift of the second Moving Average - desplazamiento;
- Method of the second Moving Average - método de promedio.
- Parameters of the third Moving Average - parámetros de la tercera MА:
- Period of the third Moving Average - período de promedio;
- Shift of the third Moving Average - desplazamiento;
- Method of the third Moving Average - método de promedio.
- Parameters of the first Moving Average - parámetros de la primera MA:
- crossesOnCurrent;
- alertsOn;
- alertsMessage;
- alertsSound;
- alertsEmail;
- Price Channel - parámetros del indicador "Price Channel":
- InpChannelPeriod - período para el cálculo (número de barras).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19525
