CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

3MACross EA - expert para MetaTrader 5

funyoo | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2504
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - bobby, autor do código mql5 - barabashkakvn.

O expert usa dois indicadores: MA Cross 3MACross Alert WarnSig e Price Channel.

É possível uma das três opções para posicionar ordens, Stop Loss e Take Profit:

  1. Trailing Stop maior que zero. Neste caso, para as posições, haverá um trailing regular;
  2. Auto SL/TP igual a 'true'. Neste caso, os níveis de stop-loss e take-profit são definidos de acordo com o indicador "Price Channel";
  3. BreakEven maior que zero: se a posição é rentável em Break-even pontos, essa posição é transferida para o ponto de break-even, em pontos de break-even.

Nota importante: apenas uma das três opções pode ser escolhida. Neste caso, se você selecionar qualquer uma, as outras duas têm de ser redefinidas. Por exemplo BreakEven igual a 15. Então, o parâmetro Trailing Stop deve ser definido como zero, enquanto o parâmetro Auto SL/TP - como 'false' (a propósito, essas configurações são registradas por padrão no EA).

Além disso, existem duas maneiras de especificar o volume da posição:Lots ou em porcentagem do risco em relação à margem livre Risk in percent for a deal from a free margin. Aqui também opera a condição de seleção de apenas uma variante: se o parâmetro Lots for inferior ou igual a zero, é usado o parâmetro de rico para a transação.

Otimização em USDJPY,H1 (estes parâmetros são registrados por padrão no EA):

3MACross EA USDJPY, H1


Parâmetros de entrada

  • Trade parameters - parâmetros de negociação:
    • Lots (if <=0 -> use risk from a free margin) - volume da posição;
    • Stop Loss - stop-loss;
    • Take Profit - take-profit;
    • Trailing Stop - trailing;
    • Risk - porcentagem de risco sobre a transação a partir da margem livre;
    • Auto SL/TP - stop-loss e take-profit segundo o indicador "Price Channel";
    • Trade at close bar - negociação de acordo com a barra fechada: se 'true', os dados do indicador são tomados da barra #1, se 'false' - da barra #0;
    • BreakEven - deslocamento do Stop-Loss para o nível do preço de abertura;
    • Max open positions - número máximo de posições numa só direção.
  • MA Cross 3MACross Alert WarnSig - parâmetros do indicador "MA Cross 3MACross Alert WarnSig":
    • Parameters of the first Moving Average - parâmetros da primeira MA:
      • Period of the first Moving Average - período de média;
      • Shift of the first Moving Average - deslocamento;
      • Method of the first Moving Average - método de cálculo de média.
    • Parameters of the second Moving Average - parâmetros da segunda MА:
      • Period of the second Moving Average - período de média;
      • Shift of the second Moving Average - deslocamento;
      • Method of the second Moving Average - método de cálculo de média.
    • Parameters of the Third Moving Average - parâmetro da terceira МА:
      • Period of the third Moving Average - período de média;
      • Shift of the third Moving Average - deslocamento;
      • Method of the third Moving Average - método de média.
  • crossesOnCurrent;
  • alertsOn;
  • alertsMessage;
  • alertsSound;
  • alertsEmail;
  • Price Channel - parâmetros do indicador "Price Channel":
    • InpChannelPeriod - período para cálculo (número de barras).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19525

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Cruzamento de três iMA (Moving Average, MA). Alerta, reprodução de um arquivo de som, envio por e-mail, no primeiro cruzamento. Setas nas intersecções.

Precipice MartIn Precipice MartIn

Estratégia de negociação usando Martingale.

Dealers Trade v 7.74 MACD Dealers Trade v 7.74 MACD

Negociação usando o indicador iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Aumento do lote com o incremento do número de posições (Martingale)

Show Pips Show Pips

Informações sobre lucro, pontos, percentuais, spreads e tempo antes do fechamento da barra no par de moedas e timeframe atuais, em uma forma compacta e conveniente.