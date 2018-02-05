Autor da ideia - bobby, autor do código mql5 - barabashkakvn.

O expert usa dois indicadores: MA Cross 3MACross Alert WarnSig e Price Channel.

É possível uma das três opções para posicionar ordens, Stop Loss e Take Profit:

Trailing Stop maior que zero. Neste caso, para as posições, haverá um trailing regular; Auto SL/TP igual a 'true'. Neste caso, os níveis de stop-loss e take-profit são definidos de acordo com o indicador "Price Channel"; BreakEven maior que zero: se a posição é rentável em Break-even pontos, essa posição é transferida para o ponto de break-even, em pontos de break-even.

Nota importante: apenas uma das três opções pode ser escolhida. Neste caso, se você selecionar qualquer uma, as outras duas têm de ser redefinidas. Por exemplo BreakEven igual a 15. Então, o parâmetro Trailing Stop deve ser definido como zero, enquanto o parâmetro Auto SL/TP - como 'false' (a propósito, essas configurações são registradas por padrão no EA).

Além disso, existem duas maneiras de especificar o volume da posição:Lots ou em porcentagem do risco em relação à margem livre Risk in percent for a deal from a free margin. Aqui também opera a condição de seleção de apenas uma variante: se o parâmetro Lots for inferior ou igual a zero, é usado o parâmetro de rico para a transação.

Otimização em USDJPY,H1 (estes parâmetros são registrados por padrão no EA):





Parâmetros de entrada