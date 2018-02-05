Participe de nossa página de fãs
3MACross EA - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 2504
-
Autor da ideia - bobby, autor do código mql5 - barabashkakvn.
O expert usa dois indicadores: MA Cross 3MACross Alert WarnSig e Price Channel.
É possível uma das três opções para posicionar ordens, Stop Loss e Take Profit:
- Trailing Stop maior que zero. Neste caso, para as posições, haverá um trailing regular;
- Auto SL/TP igual a 'true'. Neste caso, os níveis de stop-loss e take-profit são definidos de acordo com o indicador "Price Channel";
- BreakEven maior que zero: se a posição é rentável em Break-even pontos, essa posição é transferida para o ponto de break-even, em pontos de break-even.
Nota importante: apenas uma das três opções pode ser escolhida. Neste caso, se você selecionar qualquer uma, as outras duas têm de ser redefinidas. Por exemplo BreakEven igual a 15. Então, o parâmetro Trailing Stop deve ser definido como zero, enquanto o parâmetro Auto SL/TP - como 'false' (a propósito, essas configurações são registradas por padrão no EA).
Além disso, existem duas maneiras de especificar o volume da posição:Lots ou em porcentagem do risco em relação à margem livre Risk in percent for a deal from a free margin. Aqui também opera a condição de seleção de apenas uma variante: se o parâmetro Lots for inferior ou igual a zero, é usado o parâmetro de rico para a transação.
Otimização em USDJPY,H1 (estes parâmetros são registrados por padrão no EA):
Parâmetros de entrada
- Trade parameters - parâmetros de negociação:
- Lots (if <=0 -> use risk from a free margin) - volume da posição;
- Stop Loss - stop-loss;
- Take Profit - take-profit;
- Trailing Stop - trailing;
- Risk - porcentagem de risco sobre a transação a partir da margem livre;
- Auto SL/TP - stop-loss e take-profit segundo o indicador "Price Channel";
- Trade at close bar - negociação de acordo com a barra fechada: se 'true', os dados do indicador são tomados da barra #1, se 'false' - da barra #0;
- BreakEven - deslocamento do Stop-Loss para o nível do preço de abertura;
- Max open positions - número máximo de posições numa só direção.
- MA Cross 3MACross Alert WarnSig - parâmetros do indicador "MA Cross 3MACross Alert WarnSig":
- Parameters of the first Moving Average - parâmetros da primeira MA:
- Period of the first Moving Average - período de média;
- Shift of the first Moving Average - deslocamento;
- Method of the first Moving Average - método de cálculo de média.
- Parameters of the second Moving Average - parâmetros da segunda MА:
- Period of the second Moving Average - período de média;
- Shift of the second Moving Average - deslocamento;
- Method of the second Moving Average - método de cálculo de média.
- Parameters of the Third Moving Average - parâmetro da terceira МА:
- Period of the third Moving Average - período de média;
- Shift of the third Moving Average - deslocamento;
- Method of the third Moving Average - método de média.
- Parameters of the first Moving Average - parâmetros da primeira MA:
- crossesOnCurrent;
- alertsOn;
- alertsMessage;
- alertsSound;
- alertsEmail;
- Price Channel - parâmetros do indicador "Price Channel":
- InpChannelPeriod - período para cálculo (número de barras).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19525
