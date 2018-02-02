Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Precipice MartIn - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1011
-
Autor de la idea - Gladiator, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Se usa Martingale. Es posible sólo la estrategia BUY o sólo SELL.
Los mejores resultados se consiguen solamente en caso del trading separado (Buy o SELL). En el ejemplo de abajo se permite sólo el trading BUY:
Fig. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png
Fig. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0
Parámetros de entrada
- Use Buy - permitir/prohibir el uso de las posiciones BUY;
- SL/TP Buy - Stop Loss y Take Profit para las posiciones BUY al mismo tiempo;
- Use Sell - permitir/prohibir el uso de las posiciones SELL;
- SL/TP Sell - Stop Loss y Take Profit para las posiciones SELL al mismo tiempo;
- Use Martin - permitir/prohibir el uso de los lotes de la posición;
- Martin Coefficient - coeficiente del aumento con cada posición de pérdida;
- magic number - identificador del EA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19514
