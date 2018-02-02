Autor de la idea - Gladiator, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Se usa Martingale. Es posible sólo la estrategia BUY o sólo SELL.

Los mejores resultados se consiguen solamente en caso del trading separado (Buy o SELL). En el ejemplo de abajo se permite sólo el trading BUY:

Fig. 1. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 1.6.png

Fig. 2. Precipice MartIn USDJPY M10 Only BUY Martin 3.0





Parámetros de entrada