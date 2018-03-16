アイディアの著者: bobby、mq5コードの著者: barabashkakvn

このEAはMA Cross 3MACross Alert WarnSigと価格チャネルの2つの指標を使います。

逆指値と指値の設定には次の3つのオプションがあります。

トレール注文が0より大きい。この場合、ポジションには通常のトレール注文機能が適用されます・ Auto SL/TPが'true'に設定されている。この場合、TPおよびSLレベルは「価格チャネル」指標に基づいて決定されます。 BreakEvenが0を超える: ポジションが利益の「BreakEven」ポイントに達した場合、ポジションはBreakEvenポイントに移動します。

重要な注意: 3つのオプションのうちの1つだけを選択できます。いずれかのオプションが選択されている場合、他の2つは無効にする必要があります。例えばBreakEvenが15に設定されている場合、Trailing Stopパラメータは0、Auto SL/TPはfalseでなければなりません（これらはデフォルトEAパラメータです）。

また、ポジション数量を設定するには、Lotsに等しい固定ロットまたは余剰証拠金による取引のリスク率の2つのオプションがあります。Lotsが0以下の場合、 「余剰証拠金による取引のリスク率」オプションのみが利用できます。

EAはUSDJPY、H1用に最適化されています（これらのパラメータはデフォルトでEAで使用されています）。





入力パラメータ