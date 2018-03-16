無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
3MACross EA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1267
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
アイディアの著者: bobby、mq5コードの著者: barabashkakvn
アイディアの著者: bobby、mq5コードの著者: barabashkakvn
このEAはMA Cross 3MACross Alert WarnSigと価格チャネルの2つの指標を使います。
逆指値と指値の設定には次の3つのオプションがあります。
- トレール注文が0より大きい。この場合、ポジションには通常のトレール注文機能が適用されます・
- Auto SL/TPが'true'に設定されている。この場合、TPおよびSLレベルは「価格チャネル」指標に基づいて決定されます。
- BreakEvenが0を超える: ポジションが利益の「BreakEven」ポイントに達した場合、ポジションはBreakEvenポイントに移動します。
重要な注意: 3つのオプションのうちの1つだけを選択できます。いずれかのオプションが選択されている場合、他の2つは無効にする必要があります。例えばBreakEvenが15に設定されている場合、Trailing Stopパラメータは0、Auto SL/TPはfalseでなければなりません（これらはデフォルトEAパラメータです）。
また、ポジション数量を設定するには、Lotsに等しい固定ロットまたは余剰証拠金による取引のリスク率の2つのオプションがあります。Lotsが0以下の場合、 「余剰証拠金による取引のリスク率」オプションのみが利用できます。
EAはUSDJPY、H1用に最適化されています（これらのパラメータはデフォルトでEAで使用されています）。
入力パラメータ
- 取引パラメータ:
- Lots（<=0の場合は余剰証拠金のリスクを使用） - ポジション数量
- Stop Loss
- Take Profit
- トレール注文
- Risk - 余剰証拠金の％としての取引あたりのリスク
- Auto SL/TP - 「価格チャネル」指標に基づいた指値と逆指値
- Trade at close bar - 閉じられたバーでの取引: EAは、'true'の場合はバー#1のデータを使用し、'false'の場合はバー#0で取引します。
- BreakEven
- Max open positions - 一方向での最大許容ポジション数
- MA Cross 3MACross Alert WarnSig指標パラメータ:
- 1番目の移動平均のパラメータ:
- 1番目の移動平均の期間
- 1番目の移動平均のシフト
- 1番目の移動平均の手法
- 2番目の移動平均のパラメータ:
- 2番目の移動平均の期間
- 2番目の移動平均のシフト
- 2番目の移動平均の手法
- 3番目の移動平均のパラメータ:
- 3番目の移動平均の期間
- 3番目の移動平均のシフト
- 3番目の移動平均の手法
- 1番目の移動平均のパラメータ:
- crossesOnCurrent
- alertsOn
- alertsMessage
- alertsSound
- alertsEmail
- Price Channel使用パラメータ:
- InpChannelPeriod - 計算期間（バー数）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19525
