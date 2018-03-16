コードベースセクション
3MACross EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1267
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者: bobbymq5コードの著者: barabashkakvn

このEAはMA Cross 3MACross Alert WarnSig価格チャネルの2つの指標を使います。

逆指値と指値の設定には次の3つのオプションがあります。

  1. トレール注文が0より大きい。この場合、ポジションには通常のトレール注文機能が適用されます・
  2. Auto SL/TPが'true'に設定されている。この場合、TPおよびSLレベルは「価格チャネル」指標に基づいて決定されます。
  3. BreakEvenが0を超える: ポジションが利益の「BreakEven」ポイントに達した場合、ポジションはBreakEvenポイントに移動します。

重要な注意: 3つのオプションのうちの1つだけを選択できます。いずれかのオプションが選択されている場合、他の2つは無効にする必要があります。例えばBreakEvenが15に設定されている場合、Trailing Stopパラメータは0、Auto SL/TPはfalseでなければなりません（これらはデフォルトEAパラメータです）。

また、ポジション数量を設定するには、Lotsに等しい固定ロットまたは余剰証拠金による取引のリスク率の2つのオプションがあります。Lotsが0以下の場合、 「余剰証拠金による取引のリスク率」オプションのみが利用できます。

EAはUSDJPY、H1用に最適化されています（これらのパラメータはデフォルトでEAで使用されています）。

3MACross EA USDJPY H1


入力パラメータ

  • 取引パラメータ:
    • Lots（<=0の場合は余剰証拠金のリスクを使用） - ポジション数量
    • Stop Loss
    • Take Profit
    • トレール注文
    • Risk - 余剰証拠金の％としての取引あたりのリスク
    • Auto SL/TP - 「価格チャネル」指標に基づいた指値と逆指値
    • Trade at close bar - 閉じられたバーでの取引: EAは、'true'の場合はバー#1のデータを使用し、'false'の場合はバー#0で取引します。
    • BreakEven
    • Max open positions - 一方向での最大許容ポジション数
  • MA Cross 3MACross Alert WarnSig指標パラメータ:
    • 1番目の移動平均のパラメータ:
      • 1番目の移動平均の期間
      • 1番目の移動平均のシフト
      • 1番目の移動平均の手法
    • 2番目の移動平均のパラメータ:
      • 2番目の移動平均の期間
      • 2番目の移動平均のシフト
      • 2番目の移動平均の手法
    • 3番目の移動平均のパラメータ:
      • 3番目の移動平均の期間
      • 3番目の移動平均のシフト
      • 3番目の移動平均の手法
  • crossesOnCurrent
  • alertsOn
  • alertsMessage
  • alertsSound
  • alertsEmail
  • Price Channel使用パラメータ:
    • InpChannelPeriod - 計算期間（バー数）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19525

