Este indicador informativo será útil a los traders que siempre quieren estar al corriente de la situación actual en su cuenta.

Este indicador facilita los siguientes datos: beneficio en puntos, por cientos y divisa, así como el spread para la pareja actual y el tiempo hasta el cierre de la barra en el timeframe actual.

Hay varias variantes de ubicar la línea informativa en el gráfico:

A la derecha del precio (sigue el precio);

En forma del comentario (en la esquina superior izquierda del gráfico);

En la esquina de la pantalla seleccionada.

Además, se puede elegir el separador de la información:

| / \ #

Este indicador es fácil de usar y él facilita suficiente información. Se puede desactivar los puntos de la información innecesarios en los ajustes.





Ajustes

Type of appearance - tipo de la línea de la información a mostrar. Hay tres opciones: Follow the price - siguiendo el precio; As comment - como comentario; In selected corner of the screen - en la esquina de la pantalla seleccionada.

- tipo de la línea de la información a mostrar. Hay tres opciones: Graph corner for attachment - en caso de seleccionar In selected corner of the screen, este punto permite seleccionar una de cuatro esquinas;

- en caso de seleccionar In selected corner of the screen, este punto permite seleccionar una de cuatro esquinas; Show profit? - parámetro para mostrar el beneficio en la moneda del depósito;

- parámetro para mostrar el beneficio en la moneda del depósito; Show profit in percents? - parámetro para mostrar el beneficio en por cientos;

- parámetro para mostrar el beneficio en por cientos; Show spread? - parámetro para mostrar el spread actual;

- parámetro para mostrar el spread actual; Show time to bar closure? - parámetro para mostrar el tiempo hasta el cierre de la barra;

- parámetro para mostrar el tiempo hasta el cierre de la barra; Text color - color del texto;

- color del texto; Profit color - color del texto si hay beneficio flotante;

- color del texto si hay beneficio flotante; Loss color - color del texto si hay pérdida flotante;

- color del texto si hay pérdida flotante; Separator - separador de datos. Puede ser uno de los siguientes: "|", "/", ".", ''\" o "#";

- separador de datos. Puede ser uno de los siguientes: "|", "/", ".", ''\" o "#"; Y coordinate - coordenada Y en caso de seleccionar In selected corner of the screen);

- coordenada Y en caso de seleccionar In selected corner of the screen); Indent in bars - desplazamiento en barras desde la barra actual (en caso de seleccionar Follow the price);

- desplazamiento en barras desde la barra actual (en caso de seleccionar Follow the price); Font size - tamaño de la fuente;

- tamaño de la fuente; Font - fuente del texto.

Puede descargar la versión del indicador para МetaТrader 4 siguiendo este enlace.





Ejemplos de visualización