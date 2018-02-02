CodeBaseSecciones
Este indicador informativo será útil a los traders que siempre quieren estar al corriente de la situación actual en su cuenta.

Este indicador facilita los siguientes datos: beneficio en puntos, por cientos y divisa, así como el spread para la pareja actual y el tiempo hasta el cierre de la barra en el timeframe actual.

Hay varias variantes de ubicar la línea informativa en el gráfico:

  • A la derecha del precio (sigue el precio);
  • En forma del comentario (en la esquina superior izquierda del gráfico);
  • En la esquina de la pantalla seleccionada.

Además, se puede elegir el separador de la información:

  1. |
  2. /
  4. \
  5. #

Este indicador es fácil de usar y él facilita suficiente información. Se puede desactivar los puntos de la información innecesarios en los ajustes.


Ajustes

  • Type of appearance - tipo de la línea de la información a mostrar. Hay tres opciones:
    • Follow the price - siguiendo el precio;
    • As comment - como comentario;
    • In selected corner of the screen - en la esquina de la pantalla seleccionada.
  • Graph corner for attachment - en caso de seleccionar In selected corner of the screen, este punto permite seleccionar una de cuatro esquinas;
  • Show profit? - parámetro para mostrar el beneficio en la moneda del depósito;
  • Show profit in percents? - parámetro para mostrar el beneficio en por cientos;
  • Show spread? - parámetro para mostrar el spread actual;
  • Show time to bar closure? - parámetro para mostrar el tiempo hasta el cierre de la barra;
  • Text color - color del texto;
  • Profit color - color del texto si hay beneficio flotante;
  • Loss color - color del texto si hay pérdida flotante;
  • Separator - separador de datos. Puede ser uno de los siguientes: "|", "/", ".", ''\" o "#";
  • Y coordinate - coordenada Y en caso de seleccionar In selected corner of the screen);
  • Indent in bars - desplazamiento en barras desde la barra actual (en caso de seleccionar Follow the price);
  • Font size - tamaño de la fuente;
  • Font - fuente del texto.

Puede descargar la versión del indicador para МetaТrader 4 siguiendo este enlace.


Ejemplos de visualización

Follow the price

As comment

In selected corner of the screen

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19540

