Show Pips - Asesor Experto para MetaTrader 5
Este indicador informativo será útil a los traders que siempre quieren estar al corriente de la situación actual en su cuenta.
Este indicador facilita los siguientes datos: beneficio en puntos, por cientos y divisa, así como el spread para la pareja actual y el tiempo hasta el cierre de la barra en el timeframe actual.
Hay varias variantes de ubicar la línea informativa en el gráfico:
- A la derecha del precio (sigue el precio);
- En forma del comentario (en la esquina superior izquierda del gráfico);
- En la esquina de la pantalla seleccionada.
Además, se puede elegir el separador de la información:
- |
- /
- \
- #
Este indicador es fácil de usar y él facilita suficiente información. Se puede desactivar los puntos de la información innecesarios en los ajustes.
Ajustes
- Type of appearance - tipo de la línea de la información a mostrar. Hay tres opciones:
- Follow the price - siguiendo el precio;
- As comment - como comentario;
- In selected corner of the screen - en la esquina de la pantalla seleccionada.
- Graph corner for attachment - en caso de seleccionar In selected corner of the screen, este punto permite seleccionar una de cuatro esquinas;
- Show profit? - parámetro para mostrar el beneficio en la moneda del depósito;
- Show profit in percents? - parámetro para mostrar el beneficio en por cientos;
- Show spread? - parámetro para mostrar el spread actual;
- Show time to bar closure? - parámetro para mostrar el tiempo hasta el cierre de la barra;
- Text color - color del texto;
- Profit color - color del texto si hay beneficio flotante;
- Loss color - color del texto si hay pérdida flotante;
- Separator - separador de datos. Puede ser uno de los siguientes: "|", "/", ".", ''\" o "#";
- Y coordinate - coordenada Y en caso de seleccionar In selected corner of the screen);
- Indent in bars - desplazamiento en barras desde la barra actual (en caso de seleccionar Follow the price);
- Font size - tamaño de la fuente;
- Font - fuente del texto.
Puede descargar la versión del indicador para МetaТrader 4 siguiendo este enlace.
Ejemplos de visualización
