Autor de la idea - John Smith, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El indicador dibuja las flechas en los puntos de intersección de tres indicadores iMA (Moving Average, MA). "First" es la MA más rápido, "Second" es la MA menos rápida, "Third" es la MA más lenta.
Tres tipos del aviso: alerta, sonido y email.
El indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig tiene cuatro búferes de indicador:
- dos ("Cross Up" y "Cross Down") para dibujar las flechas de la intersección NO EN LA BARRA ACTUAL;
- dos ("Cross Ghost Up" y "Cross Ghost Down") para dibujar las flechas de la intersección EN LA BARRA ACTUAL.
Dos búferes "Ghost" son necesarios para señalar en el momento de la primera intersección. La aplicación posible es el scalping.
La estructura de la indexación de las barras es la siguiente: a todos los búferes de indicadores y los arrays usados (high, low, close,true, time) se les aplica:
ArraySetAsSeries(array,true);
De esta manera, el índice #0 en estos arrays corresponde a LA BARRA MÁS DERECHA en el gráfico.
Fig. 1. Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig
Fig. 2. Ejemplo de la alerta: "First" (la MA más rápida) ha cruzado "Second" (la MA menos rápida) hacia arriba
Fig. 3. Ejemplo de aparición de la señal en el búfer "Ghost"
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19519
