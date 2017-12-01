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3MACross EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - bobby, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник использует два индикатора: MA Cross 3MACross Alert WarnSig и Price Channel.
Возможен один из трех вариантов установки и стоп лосс и тейк профит:
- Trailing Stop больше нуля. В этом случае для открытых позиций будет обычный трейлинг;
- Auto SL/TP равен 'true'. В таком случае уровни TP и SL определяются по индикатору "Price Channel";
- BreakEven больше нуля: если позиция прибыльная на BreakEven пунктов - тогда эта позиция переводится в безубыток на BreakEven пунктов.
Важное замечание: можно выбрать только один из трех вариантов. При этом, если выбран какой-то один, остальные два нужно сбросить. Например BreakEven равен 15. Тогда параметр Trailing Stop нужно установить в ноль, а параметр Auto SL/TP в 'false' (кстати, именно такие настройки прописаны в советнике по умолчанию).
Также возможны два способа задания объема позиции: постоянный лот Lots или в процентах риска от свободной маржи Risk in percent for a deal from a free margin. Здесь также действует условие выбора только одного варианта: если параметр Lots меньше или равен нулю, тогда используется параметр риск на сделку.
Оптимизация на USDJPY,H1 (эти параметры записаны в советник по умолчанию):
Входные параметры
- Trade parameters - торговые параметры:
- Lots (if <=0 -> use risk from a free margin) - объем позиции;
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Trailing Stop - трейлинг;
- Risk - процент риска на сделку от свободной маржи;
- Auto SL/TP - стоп лосс и тейк профит по индикатору "Price Channel";
- Trade at close bar - торговля по закрытому бару: если 'true' - данные индикаторов берутся с бара #1, если 'false' - тогда с бара #0;
- BreakEven - безубыток;
- Max open positions - ограничение на максимальное количество позиций одного направления.
- MA Cross 3MACross Alert WarnSig - параметры индикатора "MA Cross 3MACross Alert WarnSig":
- Parameters of the first Moving Average - параметры первой MA:
- Period of the first Moving Average - период усреднения;
- Shift of the first Moving Average - смещение;
- Method of the first Moving Average - метод усреднения.
- Parameters of the second Moving Average - параметры второй MА:
- Period of the second Moving Average - период усреднения;
- Shift of the second Moving Average - смещение;
- Method of the second Moving Average - метод усреднения.
- Parameters of the Third Moving Average - параметры третьей МА:
- Period of the third Moving Average - период усреднения;
- Shift of the third Moving Average - смещение;
- Method of the third Moving Average - метод усреднения.
- Parameters of the first Moving Average - параметры первой MA:
- crossesOnCurrent;
- alertsOn;
- alertsMessage;
- alertsSound;
- alertsEmail;
- Price Channel - параметры индикатора "Price Channel":
- InpChannelPeriod - период для расчета (количество баров).
Пересечение трёх iMA (Moving Average, MA). Алерт, проигрывание звукового файла, отправка на email при первом пересечении. Стрелки в местах пересечения.20 Pips Opposite Last N Hour Trend
Торговля против направления тренда N часов назад.
Торговля по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Увеличение лота с увеличением количества позиций (Martingale)Show Pips
Информация о профите, пунктах, процентах, спреде и времени до закрытия бара на текущей валютной паре и таймфрейме в компактном и удобном виде.