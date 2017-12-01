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3MACross EA - эксперт для MetaTrader 5

funyoo | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3194
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - bobby, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник использует два индикатора: MA Cross 3MACross Alert WarnSig и Price Channel.

Возможен один из трех вариантов установки и стоп лосс и тейк профит:

  1. Trailing Stop больше нуля. В этом случае для открытых позиций будет обычный трейлинг;
  2. Auto SL/TP равен 'true'. В таком случае уровни TP и SL определяются по индикатору "Price Channel";
  3. BreakEven больше нуля: если позиция прибыльная на BreakEven пунктов - тогда эта позиция переводится в безубыток на BreakEven пунктов.

Важное замечание: можно выбрать только один из трех вариантов. При этом, если выбран какой-то один, остальные два нужно сбросить. Например BreakEven равен 15. Тогда параметр Trailing Stop нужно установить в ноль, а параметр Auto SL/TP в 'false' (кстати, именно такие настройки прописаны в советнике по умолчанию).

Также возможны два способа задания объема позиции: постоянный лот Lots или в процентах риска от свободной маржи Risk in percent for a deal from a free margin. Здесь также действует условие выбора только одного варианта: если параметр Lots меньше или равен нулю, тогда используется параметр риск на сделку.

Оптимизация на USDJPY,H1 (эти параметры записаны в советник по умолчанию):

3MACross EA USDJPY, H1


Входные параметры

  • Trade parameters - торговые параметры:
    • Lots (if <=0 -> use risk from a free margin) - объем позиции;
    • Stop Loss - стоп лосс;
    • Take Profit - тейк профит;
    • Trailing Stop - трейлинг;
    • Risk - процент риска на сделку от свободной маржи;
    • Auto SL/TP - стоп лосс и тейк профит по индикатору "Price Channel";
    • Trade at close bar - торговля по закрытому бару: если 'true' - данные индикаторов берутся с бара #1, если 'false' - тогда с бара #0;
    • BreakEven - безубыток;
    • Max open positions - ограничение на максимальное количество позиций одного направления.
  • MA Cross 3MACross Alert WarnSig - параметры индикатора "MA Cross 3MACross Alert WarnSig":
    • Parameters of the first Moving Average - параметры первой MA:
      • Period of the first Moving Average - период усреднения;
      • Shift of the first Moving Average - смещение;
      • Method of the first Moving Average - метод усреднения.
    • Parameters of the second Moving Average - параметры второй MА:
      • Period of the second Moving Average - период усреднения;
      • Shift of the second Moving Average - смещение;
      • Method of the second Moving Average - метод усреднения.
    • Parameters of the Third Moving Average - параметры третьей МА:
      • Period of the third Moving Average - период усреднения;
      • Shift of the third Moving Average - смещение;
      • Method of the third Moving Average - метод усреднения.
  • crossesOnCurrent;
  • alertsOn;
  • alertsMessage;
  • alertsSound;
  • alertsEmail;
  • Price Channel - параметры индикатора "Price Channel":
    • InpChannelPeriod - период для расчета (количество баров).
MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Пересечение трёх iMA (Moving Average, MA). Алерт, проигрывание звукового файла, отправка на email при первом пересечении. Стрелки в местах пересечения.

20 Pips Opposite Last N Hour Trend 20 Pips Opposite Last N Hour Trend

Торговля против направления тренда N часов назад.

Dealers Trade v 7.74 MACD Dealers Trade v 7.74 MACD

Торговля по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Увеличение лота с увеличением количества позиций (Martingale)

Show Pips Show Pips

Информация о профите, пунктах, процентах, спреде и времени до закрытия бара на текущей валютной паре и таймфрейме в компактном и удобном виде.