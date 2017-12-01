Автор идеи - bobby, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник использует два индикатора: MA Cross 3MACross Alert WarnSig и Price Channel.

Возможен один из трех вариантов установки и стоп лосс и тейк профит:

Trailing Stop больше нуля. В этом случае для открытых позиций будет обычный трейлинг; Auto SL/TP равен 'true'. В таком случае уровни TP и SL определяются по индикатору "Price Channel"; BreakEven больше нуля: если позиция прибыльная на BreakEven пунктов - тогда эта позиция переводится в безубыток на BreakEven пунктов.

Важное замечание: можно выбрать только один из трех вариантов. При этом, если выбран какой-то один, остальные два нужно сбросить. Например BreakEven равен 15. Тогда параметр Trailing Stop нужно установить в ноль, а параметр Auto SL/TP в 'false' (кстати, именно такие настройки прописаны в советнике по умолчанию).

Также возможны два способа задания объема позиции: постоянный лот Lots или в процентах риска от свободной маржи Risk in percent for a deal from a free margin. Здесь также действует условие выбора только одного варианта: если параметр Lots меньше или равен нулю, тогда используется параметр риск на сделку.

Оптимизация на USDJPY,H1 (эти параметры записаны в советник по умолчанию):





Входные параметры