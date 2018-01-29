思路提供者: bobby, mq5 代码作者: barabashkakvn。

EA 使用两个指标: MA Cross 3MACross Alert WarnSig 和 价格通道。

以下三个选项可用于设置止损和止盈:

Trailing Stop 大于零。在这种情况下, 通常尾随停止功能将被应用于持仓; Auto SL/TP 设为 'true'。在这种情况下, TP 和 SL 价位是根据 "价格通道" 指标确定的; BreakEven 大于零: 如果持仓已经达到 'BreakEven' 利润点, 持仓将移至盈亏平衡点。

重要提示: 只能选择三个选项中之一。如果选择了其中一个选项, 则必须禁用其它两个选项。例如 BreakEven 设为 15。则 Trailing Stop 参数必须设为零, 且 Auto SL/TP 必须设为 false (这些是 EA 默认参数)。

此外, 还有两种设置持仓的选项: 固定手数等于 Lots 或可用保证金的风险百分比 Risk in percent for a deal from a free margin。仅有一个选项可以选择: 如果 Lots 等于或小于零, 将会使用每笔交易的风险百分比。

EA 针对 USDJPY, H1 进行了优化 (默认情况下, 这些参数在 EA 中使用):





输入参数