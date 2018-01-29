请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
3MACross EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2254
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: bobby, mq5 代码作者: barabashkakvn。
EA 使用两个指标: MA Cross 3MACross Alert WarnSig 和 价格通道。
以下三个选项可用于设置止损和止盈:
- Trailing Stop 大于零。在这种情况下, 通常尾随停止功能将被应用于持仓;
- Auto SL/TP 设为 'true'。在这种情况下, TP 和 SL 价位是根据 "价格通道" 指标确定的;
- BreakEven 大于零: 如果持仓已经达到 'BreakEven' 利润点, 持仓将移至盈亏平衡点。
重要提示: 只能选择三个选项中之一。如果选择了其中一个选项, 则必须禁用其它两个选项。例如 BreakEven 设为 15。则 Trailing Stop 参数必须设为零, 且 Auto SL/TP 必须设为 false (这些是 EA 默认参数)。
此外, 还有两种设置持仓的选项: 固定手数等于 Lots 或可用保证金的风险百分比 Risk in percent for a deal from a free margin。仅有一个选项可以选择: 如果 Lots 等于或小于零, 将会使用每笔交易的风险百分比。
EA 针对 USDJPY, H1 进行了优化 (默认情况下, 这些参数在 EA 中使用):
输入参数
- 交易参数:
- Lots (if <=0 -> use risk from a free margin) - 仓量;
- 止损
- 止盈
- Trailing Stop
- Risk - 每笔交易的风险是可用保证金的百分比;
- Auto SL/TP - 基于 "价格通道" 指标的止损和止盈;
- Trade at close bar - 交易所在收盘柱线: 如果 'true' EA 使用柱线 #1 的数据, 如果 'false' 则 EA 在柱线 #0 上进行交易;
- BreakEven;
- Max open positions - 一个方向上允许的最大持仓量。
- MA Cross 3MACross Alert WarnSig 指标参数:
- 首条均线参数:
- Period 均线周期;
- Shift 均线偏移;
- Method 均线方法。
- 第二条均线参数:
- Period 均线周期;
- Shift 均线偏移;
- Method 均线方法。
- 第三条均线参数:
- Period 均线周期;
- Shift 均线偏移;
- Method 均线方法。
- 首条均线参数:
- crossesOnCurrent;
- alertsOn;
- alertsMessage;
- alertsSound;
- alertsEmail;
- 价格通道 指标参数:
- InpChannelPeriod - 计算周期 (柱线数量)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19525
MA Cross 3MACross Alert WarnSig
三条 iMAs (移动均线, MA) 交叉。首次交叉警报, 音频通知和电子邮件通知。箭头标记交叉点。霹雳马丁
使用马丁格尔系统的交易策略。
Dealers Trade v 7.74 MACD
EA 使用 iMACD (移动平均聚合/发散, MACD) 指标的信号进行交易。当开仓数增加时手数增加 (马丁格尔)显示点值
以紧凑和方便的形式显示当前货币对信息, 包括利润, 点数, 百分比, 点差, 当前时间帧柱线收盘的剩余时间。