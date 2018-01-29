代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

3MACross EA - MetaTrader 5EA

funyoo | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2254
等级:
(21)
已发布:
已更新:
3MACross EA.mq5 (55.07 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: bobby, mq5 代码作者: barabashkakvn

EA 使用两个指标: MA Cross 3MACross Alert WarnSig价格通道

以下三个选项可用于设置止损和止盈:

  1. Trailing Stop 大于零。在这种情况下, 通常尾随停止功能将被应用于持仓;
  2. Auto SL/TP 设为 'true'。在这种情况下, TP 和 SL 价位是根据 "价格通道" 指标确定的;
  3. BreakEven 大于零: 如果持仓已经达到 'BreakEven' 利润点, 持仓将移至盈亏平衡点。

重要提示: 只能选择三个选项中之一。如果选择了其中一个选项, 则必须禁用其它两个选项。例如 BreakEven 设为 15。则 Trailing Stop 参数必须设为零, 且 Auto SL/TP 必须设为 false (这些是 EA 默认参数)。

此外, 还有两种设置持仓的选项: 固定手数等于 Lots 或可用保证金的风险百分比 Risk in percent for a deal from a free margin。仅有一个选项可以选择: 如果 Lots 等于或小于零, 将会使用每笔交易的风险百分比。

EA 针对 USDJPY, H1 进行了优化 (默认情况下, 这些参数在 EA 中使用):

3MACross EA USDJPY, H1


输入参数

  • 交易参数:
    • Lots (if <=0 -> use risk from a free margin) - 仓量;
    • 止损
    • 止盈
    • Trailing Stop
    • Risk - 每笔交易的风险是可用保证金的百分比;
    • Auto SL/TP - 基于 "价格通道" 指标的止损和止盈;
    • Trade at close bar - 交易所在收盘柱线: 如果 'true' EA 使用柱线 #1 的数据, 如果 'false' 则 EA 在柱线 #0 上进行交易;
    • BreakEven;
    • Max open positions - 一个方向上允许的最大持仓量。
  • MA Cross 3MACross Alert WarnSig 指标参数:
    • 首条均线参数:
      • Period 均线周期;
      • Shift 均线偏移;
      • Method 均线方法。
    • 第二条均线参数:
      • Period 均线周期;
      • Shift 均线偏移;
      • Method 均线方法。
    • 第三条均线参数:
      • Period 均线周期;
      • Shift 均线偏移;
      • Method 均线方法。
  • crossesOnCurrent;
  • alertsOn;
  • alertsMessage;
  • alertsSound;
  • alertsEmail;
  • 价格通道 指标参数:
    • InpChannelPeriod - 计算周期 (柱线数量)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19525

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

三条 iMAs (移动均线, MA) 交叉。首次交叉警报, 音频通知和电子邮件通知。箭头标记交叉点。

霹雳马丁 霹雳马丁

使用马丁格尔系统的交易策略。

Dealers Trade v 7.74 MACD Dealers Trade v 7.74 MACD

EA 使用 iMACD (移动平均聚合/发散, MACD) 指标的信号进行交易。当开仓数增加时手数增加 (马丁格尔)

显示点值 显示点值

以紧凑和方便的形式显示当前货币对信息, 包括利润, 点数, 百分比, 点差, 当前时间帧柱线收盘的剩余时间。