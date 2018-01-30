Autor der Idee - bobby, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Der Expert Advisor verwendet zwei Indikatoren: MA Cross 3MACross Alert WarnSig und Price Channel.

Es gibt drei Varianten für das Setzen von Stop Loss und Take Profit:

Trailing Stop ist größer als Null. In diesem Fall wird ein gewöhnliches Trailing Stop für offene Positionen verwendet; Auto SL/TP ist gleich 'true'. In diesem Fall werden TP und SL Levels basierend auf dem Indiaktor Price Channel festgelegt; BreakEven größer als Null: wenn die Position BreakEven Punkte vom Profit erreicht hat, wird sie um BreakEven Punkte zur Gewinnschwelle verschoben.

Wichtiger Hinweis: man kann nur eine der drei Varianten auswählen. Wenn eine Variante ausgewählt wurde, müssen die anderen zwei zurückgesetzt werden. Zum Beispiel BreakEven ist gleich 15. Dann müssen wir den Parameter Trailing Stop auf Null setzen und den Parameter Auto SL/TP auf 'false' (übrigens das sind die Standardeinstellugen des Expert Advisors).

Es gibt auch zwei Weisen, Positionsgröße zu setzen: eine feste Lotgröße Lots oder in Prozent von der freien Margin Risk in percent for a deal from a free margin. Hier gilt auch, nur eine Variante auszuwählen: wenn der Parameter Lots kleiner oder gleich Null ist, wird der Parameter "Risiko pro Trade" verwendet.

Optimierung auf USDJPY,H1 (diese Parameter sind standardmäßig):





Eingabeparameter