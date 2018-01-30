und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
3MACross EA - Experte für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1220
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor der Idee - bobby, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Der Expert Advisor verwendet zwei Indikatoren: MA Cross 3MACross Alert WarnSig und Price Channel.
Es gibt drei Varianten für das Setzen von Stop Loss und Take Profit:
- Trailing Stop ist größer als Null. In diesem Fall wird ein gewöhnliches Trailing Stop für offene Positionen verwendet;
- Auto SL/TP ist gleich 'true'. In diesem Fall werden TP und SL Levels basierend auf dem Indiaktor Price Channel festgelegt;
- BreakEven größer als Null: wenn die Position BreakEven Punkte vom Profit erreicht hat, wird sie um BreakEven Punkte zur Gewinnschwelle verschoben.
Wichtiger Hinweis: man kann nur eine der drei Varianten auswählen. Wenn eine Variante ausgewählt wurde, müssen die anderen zwei zurückgesetzt werden. Zum Beispiel BreakEven ist gleich 15. Dann müssen wir den Parameter Trailing Stop auf Null setzen und den Parameter Auto SL/TP auf 'false' (übrigens das sind die Standardeinstellugen des Expert Advisors).
Es gibt auch zwei Weisen, Positionsgröße zu setzen: eine feste Lotgröße Lots oder in Prozent von der freien Margin Risk in percent for a deal from a free margin. Hier gilt auch, nur eine Variante auszuwählen: wenn der Parameter Lots kleiner oder gleich Null ist, wird der Parameter "Risiko pro Trade" verwendet.
Optimierung auf USDJPY,H1 (diese Parameter sind standardmäßig):
Eingabeparameter
- Trade parameters - Handelsparameter:
- Lots (if <=0 -> use risk from a free margin) - Positionsgröße;
- Stop Loss
- Take Profit
- Trailing Stop - Trailnig Stop;
- Risk - Risiko in Prozent von der freien Margin pro Trade;
- Auto SL/TP - Stop Loss und Take Profit basierend auf dem Indikator "Price Channel";
- Trade at close bar - Handel nach einem geschlossenen Balken: wenn 'true', werden die Daten des Balkens #1 verwendet, wenn 'false' - des Balkens #0;
- BreakEven - Gewinnschwelle;
- Max open positions - Maximale Anzahl offener Positionen in einer Richtung
- MA Cross 3MACross Alert WarnSig - Parameter des Indikators "MA Cross 3MACross Alert WarnSig":
- Parameters of the first Moving Average - Parameter des ersten MA:
- Period of the first Moving Average - Mittelungsperiode;
- Shift of the first Moving Average - Verschiebung;
- Method of the first Moving Average - Mittelungsmethode.
- Parameters of the second Moving Average - Parameter des zweiten MА:
- Period of the second Moving Average - Mittelungsperiode;
- Shift of the second Moving Average - Verschiebung;
- Method of the second Moving Average - Mittelungsmethode.
- Parameters of the Third Moving Average - Parameter des dritten МА:
- Period of the third Moving Average - Mittelungsperiode;
- Shift of the third Moving Average - Verschiebung;
- Method of the third Moving Average - Mittelungsmethode.
- Parameters of the first Moving Average - Parameter des ersten MA:
- crossesOnCurrent;
- alertsOn;
- alertsMessage;
- alertsSound;
- alertsEmail;
- Price Channel - Parameter des Indikators "Price Channel":
- InpChannelPeriod - Periode für die Berechnung (Anzahl von Balken).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19525
