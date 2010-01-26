Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - это разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.

Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков.

Индикатор Тенденции цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.

Индикатор Скорости Изменения Цены (Price Rate of Change, ROC) как осциллятор отражает это волнообразное движение, измеряя величину ценового изменения за определенный период. Если цены растут, ROC также растет; если цены падают, ROC падает вместе с ними.