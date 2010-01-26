Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Price Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 10529
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Поскольку рынок имеет свойство ускорять и замедлять свое движение, рисовать прямые линии поддержки и сопротивления бывает
достаточно затруднительно.
Индикатор Price Channel строит канал, верхние и нижние границы которого определяются максимальными и минимальными значениями цены за период.
Индикатор Price Channel
Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков.Moving Average of Oscillator (OsMA)
Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - это разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.
Индикатор Тенденции цены и объема (Price and Volume Trend, PVT), представляет собой нарастающую сумму значений объема торгов, рассчитываемую с учетом изменений цен закрытия.Price Rate of Change (ROC)
Индикатор Скорости Изменения Цены (Price Rate of Change, ROC) как осциллятор отражает это волнообразное движение, измеряя величину ценового изменения за определенный период. Если цены растут, ROC также растет; если цены падают, ROC падает вместе с ними.