Индикаторы

Price Channel - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Поскольку рынок имеет свойство ускорять и замедлять свое движение, рисовать прямые линии поддержки и сопротивления бывает достаточно затруднительно.

Индикатор Price Channel строит канал, верхние и нижние границы которого определяются максимальными и минимальными значениями цены за период.

Индикатор Price Channel

