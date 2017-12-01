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MA Cross 3MACross Alert WarnSig - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Индикатор рисует стрелки в местах пересечения трех индикаторов iMA (Moving Average, MA). Первый "First" - самая быстрая MA, второй "Second" - более медленная MA, и третий "Third" - самая медленная MA.
Три вида уведомлений: алерт, звук и email.
Индикатор MA Cross 3MACross Alert WarnSig имеет четыре индикаторных буфера:
- два ("Cross Up" и "Cross Down") для рисования стрелок пересечения НЕ НА ТЕКУЩЕМ баре;
- два ("Cross Ghost Up" и "Cross Ghost Down") для рисования стрелок пересечения НА ТЕКУЩЕМ баре.
Для чего нужны два "Ghost" буфера: они сигнализируют в момент первого пересечения. Вероятная область применения - скальпинг.
Как устроен учет индексации баров внутри индикатора: ко всем индикаторным буферам и используемым массивам (high, low, close,true, time) применяется:
ArraySetAsSeries(array,true);
Таким образом в этих массивах индекс #0 соответствует САМОМУ ПРАВОМУ бару на графике.
Рис. 1. Индикатор MA Cross 3MACross Alert WarnSig
Рис. 2. Пример алерта: "First", самая быстрая MA, пересекла "Second", более медленная MA, вверх
Рис. 3. Пример появления сигнала в индикаторном буфере "Ghost"
Торговля против направления тренда N часов назад.BeerGodEA
Работа по индикатору iMA (Moving Average, MA), но с запаздыванием от времени открытия бара.
Советник по индикаторам "MA Cross 3MACross Alert WarnSig" ( https://www.mql5.com/ru/code/19519 ) и "Price Channel" ( https://www.mql5.com/ru/code/44 )Dealers Trade v 7.74 MACD
Торговля по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Увеличение лота с увеличением количества позиций (Martingale)