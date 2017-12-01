Автор идеи - John Smith, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Индикатор рисует стрелки в местах пересечения трех индикаторов iMA (Moving Average, MA). Первый "First" - самая быстрая MA, второй "Second" - более медленная MA, и третий "Third" - самая медленная MA.

Три вида уведомлений: алерт, звук и email.

Индикатор MA Cross 3MACross Alert WarnSig имеет четыре индикаторных буфера:

два ("Cross Up" и "Cross Down") для рисования стрелок пересечения НЕ НА ТЕКУЩЕМ баре;

два ("Cross Ghost Up" и "Cross Ghost Down") для рисования стрелок пересечения НА ТЕКУЩЕМ баре.

Для чего нужны два "Ghost" буфера: они сигнализируют в момент первого пересечения. Вероятная область применения - скальпинг.

Как устроен учет индексации баров внутри индикатора: ко всем индикаторным буферам и используемым массивам (high, low, close,true, time) применяется:

ArraySetAsSeries (array, true );

Таким образом в этих массивах индекс #0 соответствует САМОМУ ПРАВОМУ бару на графике.

Рис. 1. Индикатор MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Рис. 2. Пример алерта: "First", самая быстрая MA, пересекла "Second", более медленная MA, вверх

Рис. 3. Пример появления сигнала в индикаторном буфере "Ghost"