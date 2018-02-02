KDJ Expert Advisor

Autor de la idea - yyy999, autor del código mq5 - barabashkakvn.

¡ATENCIÓN! Para su trabajo, hace falta la presencia del indicador compilado " KDJ Indicator " en la carpeta [data folder]\MQL5\Indicators\





Parámetros de entrada

KDJ: M1 - parámetro "M1" del indicador "KDJ Indicator";

KDJ: M2 - parámetro "M2" del indicador "KDJ Indicator";

KDJ: KdjPeriod - parámetro "KdjPeriod" del indicador "KDJ Indicator";

Lots - volumen de la posición;

Stop Loss - Stop Loss;

Take Profit - Take Profit;

Risk - porcentaje del riesgo para la transacción respecto al margen libre.

Se recomienda iniciar el EA en el timeframe H1 y superior.

Ejemplo de trabajo en EURUSD, H1: