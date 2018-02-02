Mira cómo descargar robots gratis
KDJ Expert Advisor - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1013
Autor de la idea - yyy999, autor del código mq5 - barabashkakvn.
¡ATENCIÓN! Para su trabajo, hace falta la presencia del indicador compilado "KDJ Indicator" en la carpeta [data folder]\MQL5\Indicators\
Parámetros de entrada
- KDJ: M1 - parámetro "M1" del indicador "KDJ Indicator";
- KDJ: M2 - parámetro "M2" del indicador "KDJ Indicator";
- KDJ: KdjPeriod - parámetro "KdjPeriod" del indicador "KDJ Indicator";
- Lots - volumen de la posición;
- Stop Loss - Stop Loss;
- Take Profit - Take Profit;
- Risk - porcentaje del riesgo para la transacción respecto al margen libre.
Se recomienda iniciar el EA en el timeframe H1 y superior.
Ejemplo de trabajo en EURUSD, H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19487
