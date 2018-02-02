CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

KDJ Expert Advisor - Asesor Experto para MetaTrader 5

yyy9991 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1013
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
KDJ Indicator.mq5 (8.46 KB) ver
KDJ Expert Advisor.mq5 (30.26 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

Autor de la idea - yyy999, autor del código mq5 - barabashkakvn.

¡ATENCIÓN! Para su trabajo, hace falta la presencia del indicador compilado "KDJ Indicator" en la carpeta [data folder]\MQL5\Indicators\


Parámetros de entrada

  • KDJ: M1 - parámetro "M1" del indicador "KDJ Indicator";
  • KDJ: M2 - parámetro "M2" del indicador "KDJ Indicator";
  • KDJ: KdjPeriod - parámetro "KdjPeriod" del indicador "KDJ Indicator";
  • Lots - volumen de la posición;
  • Stop Loss - Stop Loss;
  • Take Profit - Take Profit;
  • Risk - porcentaje del riesgo para la transacción respecto al margen libre.

Se recomienda iniciar el EA en el timeframe H1 y superior.

Ejemplo de trabajo en EURUSD, H1:

KDJ Expert Advisor

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19487

