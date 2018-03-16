無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KDJエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
733
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
アイディアの著者: yyy999、mq5コードの著者: barabashkakvn
注意！EAが正しく動作するには、コンパイルされた KDJ指標ファイルを[データフォルダ]\MQL5\\Indicatorsに追加してください。
入力パラメータ
- KDJ: M1 - KDJ指標のM1パラメータ
- KDJ: M2 - KDJ指標のM2パラメータ
- KDJ: M2 - KDJ指標のKdjPeriodぱらめーtあ
- Lots - ポジション数量
- Stop Loss
- Take Profit
- リスク - 余剰証拠金の％としての取引あたりのリスク
このEAはH1以上の時間枠で使用することが推奨されます。
EURUSD H1での操作例:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19487
