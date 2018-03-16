コードベースセクション
KDJエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート

yyy9991 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
733
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者: yyy999mq5コードの著者: barabashkakvn

注意！EAが正しく動作するには、コンパイルされた KDJ指標ファイルを[データフォルダ]\MQL5\\Indicatorsに追加してください。


入力パラメータ

  • KDJ: M1 - KDJ指標のM1パラメータ
  • KDJ: M2 - KDJ指標のM2パラメータ
  • KDJ: M2 - KDJ指標のKdjPeriodぱらめーtあ
  • Lots - ポジション数量
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • リスク - 余剰証拠金の％としての取引あたりのリスク

このEAはH1以上の時間枠で使用することが推奨されます。

EURUSD H1での操作例:

KDJエキスパートアドバイザー

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19487

