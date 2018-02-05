Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
KDJ Expert Advisor - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1186
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia - yyy999, autor do código mq5 - barabashkakvn.
ATENÇÃO! Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo compilado do indicador KDJ Indicator esteja localizado na pasta [data folder]\MQL5\Indicators\
Parâmetros de entrada
- KDJ: M1 - parâmetro "M1" do indicador "KDJ Indicator";
- KDJ: M2 - parâmetro "M2" do indicador "KDJ Indicator";
- KDJ: KdjPeriod - parâmetro "KdjPeriod" do indicador "KDJ Indicator";
- Lots - volume da posição;
- Stop Loss - stop-loss;
- Take Profit - take-profit;
- Risk - porcentagem de risco sobre a transação a partir da margem livre.
Recomenda-se executar o EA no timeframe H1 e superior.
Exemplo de trabalho em EURUSD, H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19487
KDJ Indicator
Oscilador KDJ IndicatorGreenTrade
Negociação segundo os sinais dos indicadores iMA e iRSI. Comparamos os valores do iMA em quatro barras. Os índices destas barras pode ser optimizado.
Daily BreakPoint
Estratégia de ruptura da barra diária.FractalLevels_System
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador Fractal_Levels.