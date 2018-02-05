CodeBaseSeções
yyy9991
Publicado por:
Vladimir Karputov
1186
(21)
Autor da ideia - yyy999, autor do código mq5 - barabashkakvn.

ATENÇÃO! Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo compilado do indicador KDJ Indicator esteja localizado na pasta [data folder]\MQL5\Indicators\


Parâmetros de entrada

  • KDJ: M1 - parâmetro "M1" do indicador "KDJ Indicator";
  • KDJ: M2 - parâmetro "M2" do indicador "KDJ Indicator";
  • KDJ: KdjPeriod - parâmetro "KdjPeriod" do indicador "KDJ Indicator";
  • Lots - volume da posição;
  • Stop Loss - stop-loss;
  • Take Profit - take-profit;
  • Risk - porcentagem de risco sobre a transação a partir da margem livre.

Recomenda-se executar o EA no timeframe H1 e superior.

Exemplo de trabalho em EURUSD, H1:

KDJ Expert Advisor

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19487

