Autor de la idea - yyy999, autor del código mq5 - barabashkakvn.





Principio del cálculo

El máximo de los precios High (MaxHigh) y el mínimo de los precios Low (MinLow) se determina en el intervalo especificado KdjPeriod. De esta manera, MaxHigh menos MinLow será igual al tamaño (alto) del intervalo seleccionado KdjPeriod. Luego, determinamos la distancia desde el precio Close de la barra actual hasta MinLow en por cientos respecto al tamaño (alto) del intervalo seleccionado KdjPeriod. Obtenemos la línea base de RSV.

Promediando la línea base de RSV con el período M1, obtenemos la línea suavizada K. Promediando la línea suavizada K con el período M2, obtenemos la línea suavizada D. La diferencia entre la línea K y la línea D nos da el histograma KDC.

Compare KDJ Indicator y MACD: