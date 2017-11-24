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Индикаторы

KDJ Indicator - индикатор для MetaTrader 5

yyy999 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2815
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Автор идеи - yyy999, автор кода mq5 - barabashkakvn.


Принцип расчета

В заданном промежутке KdjPeriod определяется максимум цен High (MaxHigh) и минимум цен Low (MinLow). Таким образом MaxHigh минус MinLow будет равно размеру (высоте) выбранного промежутка KdjPeriod. Далее определяем расстояние от цены Close текущего бара до MinLow в процентах от размера (высоты) выбранного промежутка KdjPeriod. Получаем базовую линию RSV.

Усредняя базовую линии RSV с периодом M1 и получаем сглаженную линию K. Усредняя сглаженную линию K с периодом M2, получаем сглаженную линию D. Разность между линией K и линией D дает нам гистограмму KDC.

Сравните KDJ Indicator и MACD:

KDJ Indicator

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