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KDJ Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - yyy999, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Принцип расчета
В заданном промежутке KdjPeriod определяется максимум цен High (MaxHigh) и минимум цен Low (MinLow). Таким образом MaxHigh минус MinLow будет равно размеру (высоте) выбранного промежутка KdjPeriod. Далее определяем расстояние от цены Close текущего бара до MinLow в процентах от размера (высоты) выбранного промежутка KdjPeriod. Получаем базовую линию RSV.
Усредняя базовую линии RSV с периодом M1 и получаем сглаженную линию K. Усредняя сглаженную линию K с периодом M2, получаем сглаженную линию D. Разность между линией K и линией D дает нам гистограмму KDC.
Сравните KDJ Indicator и MACD:
Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать.Billy expert
Торговая стратегия "три бар вниз, Stochastic вверх".
Эксперт по индикатору "KDJ Indicator"PS Magicas - Three moving averages
PS Magicas - три скользящих средних, которые задают цель и возможные входы.