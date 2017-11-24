Автор идеи - yyy999, автор кода mq5 - barabashkakvn.





Принцип расчета

В заданном промежутке KdjPeriod определяется максимум цен High (MaxHigh) и минимум цен Low (MinLow). Таким образом MaxHigh минус MinLow будет равно размеру (высоте) выбранного промежутка KdjPeriod. Далее определяем расстояние от цены Close текущего бара до MinLow в процентах от размера (высоты) выбранного промежутка KdjPeriod. Получаем базовую линию RSV.

Усредняя базовую линии RSV с периодом M1 и получаем сглаженную линию K. Усредняя сглаженную линию K с периодом M2, получаем сглаженную линию D. Разность между линией K и линией D дает нам гистограмму KDC.

Сравните KDJ Indicator и MACD: